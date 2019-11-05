51歲梁芷珊與法籍男友「私了」分手：大是大非時代　兒女私情小事

近月頻頻為反修例運動發聲、更改篇歌曲《唯獨你是不可取替》為《全人類覺醒》新詩，寫下「讓我一生都不跟你割席⋯⋯時代做證，全人類覺醒。」的才女梁芷珊在Facebook上分享，指與外籍男友Olivier分手，附上兩張照片並寫道：「我們私了─私人關係了結⋯⋯在大是大非的時代，兒女私情好小事，我處理到。」

梁芷珊分享與外籍男友Olivier「私了」。（梁芷珊@Facebook）

梁芷珊與男友分手：「我們私了─私人關係了結。」

人稱才女、同樣又是商界女強人的的梁芷珊，不時在社交媒體上為運動發聲，分享個人看法，除了發布名為《全人類覺醒》的新詩，引來極大的共鳴，先前也就「公屋論」自白，指自己小時候也住華富邨，「無咩社會地位」。而於今午（11月5日），她則在社交媒體上宣布與法籍主廚男友Olivier Elzer「私了」。

她在帖文上附上兩張照片，並寫下分手感受：「相愛栽在相處上─無人會想咁樣。但如果發生了，坦然面對，瀟灑處理。白羊座的E先生，和巨蟹座的C小姐，盡了努力，但未來未必會一起走下去了。」落落大方，氣量十足，又不失幽默，寫「我們私了─私人關係了結。」澄清二人依然維持工作上的合作關係，也感謝前男友的付出與陪伴。最後她寫也不忘在水深火熱中的香港：「在大是大非的時代，兒女私情好小事，我處理到。」這般氣度與瀟灑，實在值得學習。

【點圖回顧】梁芷珊高低起跌的一生==>

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面對無力感 提醒大家要為身邊男人加油

梁芷珊拍攝《他來自江湖》出道，後來填詞也寫劇本，被譽為「香港四大才女」之一，現在卻是女強人，經營公司。她與前夫羅傑承於17年離婚，結束15年婚姻，二人育有一女，回憶前半生，她寫道：「發覺自己阻住地球轉時，將自己推到去死角，然後去另一個位重新開始。」去年年初，她與比她年輕11歳的法國名廚Olivier Elzer發展成男女朋友，至今天「私了」分手。

而除了社會上的大是大非外，她亦時時在社交網絡上分享生活日常，也在不同報章寫專欄，「貼地」之餘，強悍中又不失溫柔。就如大家近來都很熟悉的「無力感」，她則指自己哭出來便沒事，但身邊男生「膊頭好重，好大壓力，但唔會或者唔想表達出嚟，咁應該會好辛苦。」，提醒大家要為身邊男人加油。

筆者喜歡她的文字直白不造作，強悍中令人舒心，她寫過一句：「令自己活得自在，係自己責任，任何情況，不扮受害者，這是風骨。」很有顧城那篇《一個人應該活得乾淨並自已》的味道。離離合合，社會動盪，有很多的身不由己；但其實，活出自己，也是一種生而為人的責任。