哈里王子婚前曾致電7年前度　內容曝光　為何愛情長跑後總是閃婚

2018年五月，英國哈里王子與梅根在溫莎城堡聖喬治教堂舉行結婚，二人只是拍拖一年多便公開訂婚，終共諧連理。英國有報導指。原來哈里王子在大婚前的數天，曾打給拍拖七年的前度Chelsy Davy，作「最後通話」。

哈里王子在大婚前的數天，打給前度Chelsy Davy，作「最後通話」。（Getty）

哈里王子結婚前給前度的最後一通電話 前度哭崩承諾不會不請自來

根據《每日郵報》報導，英國哈里王子在大婚前的數天，致電前度，作「出後通話」。

消息指，二人的情緒都非常激動，通話內容大概是哈里王子已放下，並準備好走進人生的另一階段，而Chelsy則在電話中哭成淚人，還差點不能出席婚禮。最後，她還是出席了典禮，但就承諾不會在出席婚禮後的私人晚會。不過，當日女王在聖喬治堂設午宴招待觀禮的600位嘉賓，當中只有200人獲邀參加私人晚宴。

＊Chelsy Davy與哈里王子拍拖7年，是歷任女友中最公開、維繫最久的一個。下圖重溫二人情史：

英國哈里王子與美國演員梅根馬克爾在2018年五月結婚，故事由2016年Instagram上的疑似情侶手飾展開，不足1年便宣布訂婚，更在今年5月誕下兒子。（vcg）

拍拖多年苦無結果，情人轉頭「閃婚」很常見？

哈里王子與美國演員梅根的戀情公開不久，便宣布訂婚，更在今年5月誕下兒子。不論是遠在英國的哈里王子，還是身邊友人，總是不乏拍拖多年戀情無疾而終，不過數年，卻飛快跟一個認識不久的他／她結婚。參考不同約會專家與心理學家的文章，意見大同小異，分手後第一戒－別太快投入另一段戀情，更何況是婚姻？

那為何總是有那麼多人，與拍拖多年的不能開花結果，卻跟一個新的他／她約定終生呢？研究欠奉，同路人倒是不少。你跟他拍拖多年，經歷高山低谷，然後某天，二人卻不能再走下去，不得不分開。還以為復元了，直到某天，他跟別人結婚了，他似變了一個人似地，新娘子卻是認識不久的她。

曾有配對公司訪問了數百位男生，發現他們不是覺得前度不夠好，而是相信新任女友能給他的將來：

又或是，根本無關你我她，俗一點說，就是時間的錯摸，我們都不得不在剛剛好的時候，做剛剛好的事，而你沒有錯，不過太早相遇；脫俗一點，就是每段相遇都有它的意義，有的不過陪人一程。過氣情人結婚了，別要不甘心，相信後來你遇到的那個他，與你能一拍即合，或許也是因為有人陪他成長。

參考資料：Essence, Daily Mail