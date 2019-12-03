台灣「四大黃金剩女」只剩陳喬恩未嫁　終於認愛：愛情沒有放棄我

今年40歲的台灣女星陳喬恩除了是收視女王之外，外界對她的感情也非常關注。40歲依然是單身的她和林心如、林志玲和舒淇曾經一併被台灣媒體稱為「四大黃金剩女」，不過繼舒淇、林心如陸續步入禮堂後， 44歲的林志玲也在今年11月時閃嫁AKIRA。這也代表著「四大黃金剩女」的成員只剩下陳喬恩一人。 早前台灣媒體又重新推舉出新一屆的「黃金剩女」，陳喬恩再次蟬聯，其他黃金剩女成員則由蔡依琳、蕭亞軒及張惠妹接力。

陳喬恩、林心如、林志玲和舒淇曾經被稱為台灣「四大黃金剩女」，現在只剩下陳喬恩一個未嫁。(陳喬恩@微博)

不過近日陳喬恩傳出終於脫離「剩女」行列，成功收獲愛情！陳喬恩最近參與了大陸的戀愛真人騷《女兒們的戀愛2》中與大馬富二代艾倫配對成功，近日播出的最後一集中，陳喬恩和艾倫相約在天空之橋上見面，一直都戰戰兢兢害怕男方不會出現的陳喬恩在看到艾倫的那一刻終於忍不住眼淚崩。艾倫向陳喬恩深情告白，最後也得到了女方的肯首，浪漫動人的氣氛連一開始不喜歡艾倫的陳喬恩爸爸也大為感動。

陳喬恩在大陸節目《女兒們的戀愛2》中與大馬富二代艾倫配對成功。(《女兒們的戀愛》@微博)

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陳喬恩也在節目中真情表露：「愛情沒有放棄我，有一個人可以為我那麼勇敢」。不過之後也有網友表示全部都是節目效果，只是跟著劇本拍出來。今日陳喬恩和艾倫就相繼在微博上大放閃光彈，高調放閃宣佈兩人是真的在談戀愛，粉碎謠言。

陳喬恩在微博上傳了一張她和艾倫肩並肩的照片，實證兩人正在熱戀中。(陳喬恩@微博)

40歲的陳喬恩被稱為是「台灣偶像劇女王」，即使近年到內發展，接拍的電視劇不論是口碑還是收視都有不錯的表現，被稱為是「男神收割機」的她卻沒有成功收割到男神們的心，陳喬恩也曾經在內地一個訪談節目《女人30+》上表示過自己一個人也過得很開心，寧願做一個有錢的孤獨老人，但是其實她也會期待一見鐘情的愛情，而最近她的愛情終於降臨了。

40歲的陳喬恩曾經表示自己就算成為孤獨老人也無所謂，幸好現在終於等到了愛情的來臨。(陳喬恩@微博)

林心如

43歲的林心如和丈夫霍建華是在2016時結婚，現在育有一個女兒「小海豚」。(林心如@微博)

從朋友成為摯愛從來都不是一件容易的事情，林心如和霍建華就是最好的例子。林心如一直都是娛樂圈中的「黃金剩女」，在2016年和霍建華公開戀情時她也已經40歲了，對於單身她一直都存著樂觀心態。林心如曾在公開訪問中表示：「不要因為害怕遇不見愛情，就對愛將就，隨便找一個人愛，那樣的感情也不會長久，不過就是在浪費時間，也許在這個過程中，妳就會和對的人擦身而過，那不是很可惜嗎？」即使單身時，她也會去增值自己，跟內心的自己溝通。

林心如和霍建華是在2005年拍攝《地下鐵》認識，做了10多年朋友才從朋友變成戀人。(VCG)

霍建華和林心如是在2005年拍攝《地下鐵》時認識，當時霍建華已經很喜歡林心如。兩人認識了10多年，一直都是友達以上，戀人未滿的關係，就是因為珍惜這段感情，很怕成為戀人後分手連朋友都做不成。還好最後兩人都沒有錯過彼此，現在還有了愛情結晶品，有了對方就是互相最安全的避風港灣。

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舒淇

性感女神舒淇在未結婚前的戀情一直為人所津津樂道，也傳出過不少緋聞，但從來也沒有直接承認過。(舒淇@微博)

女神舒淇在2016年和緋聞男友馮德倫突然閃婚，消息來得突然又震撼。兩人一直都沒有公開認愛，外間也只是不斷傳出他們曖昧或者約會的傳聞，對於兩人的關係都只是疑幻疑真，最後突然公開婚照宣佈已經結婚才得證實。在宣佈婚訊的公開聲明中，他們也表示二人原來已經相識20年，相戀4年了，戀情密實程度讓人佩服。

舒淇在40歲的時候和當時的緋聞男友馮德倫突然閃婚，消息讓人震驚。(VCG)

舒淇在和馮德倫步入禮堂之前曾經表示自己是個不婚主義者，其中她與黎明一段「公開的秘密」的戀情，更最令人印象深刻。但原來她在出道前也曾經說過：「如果在25歲時事業如日中天，但是有個很愛我的男人跟的求婚，我會選擇結婚。」證明女神其實也很期待開花結果，只是還沒遇上對的人。舒淇也曾在社交網站上分享她對愛情的領悟：「謝謝對你不好的人，讓你更容易懂得珍惜對你好的人」。兜兜轉轉，離離合合，舒淇最後選擇了相伴相知多年的馮德倫低調結婚，雖然沒有大排延席，卻令人感到兩口子簡單樸實的幸福。

林志玲

44歲台灣名模林志玲一直都是圈中搶手的「黃金剩女」。(chiling.lin@IG)

林志玲和言承旭的愛情就跟台灣的偶像劇一樣，錯綜複雜，當大家以後最後兩人都有機會世紀大復合時，到頭來還是一場空。最讓人意想不到的就是林志玲的閃婚，44歲的她最後選擇了嫁給認識Akira。原來林志玲跟Akira在2011年的時候就結緣，那時候的林志玲早已心有所屬，跟言承旭的關係人所共知。不過步入了44歲的關口，林志玲終於放手，不再願意去花時間等待一個沒有結果的愛情，嫁給一個願意公開說愛她、給她一個名份和承諾的男人。

林志玲和言承旭的愛情就像電視劇一樣，剪不斷，理還亂。(chiling.lin@IG、jerryyan143@IG)

即使身為公眾人物，其實這些女星都只是普通女人一個，面對愛情，她們也會經歷期待、熱戀、失戀和結婚這些階段，更希望擁有自己的家庭，嫁給一個可以付託終身的男人。雖然比起普通人她們更是耀目亮眼，但更容易是因為明星身份的關係，在戀愛路上更不容易。時日過去，也隨年歲日長，因而被標籤為「剩女」。但是這幾位剩女也證明了一個道理，即使女人到了30歲、40歲也好，並不要因為單身而害怕，反而要懂得享受一個人的時候，尋找單身的樂趣，只要繼續相信愛情，到對的時間遇上對的人，真正的幸福自然就會來臨。