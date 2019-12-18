大數據力證十大「出POOL」勝地：別人的婚禮都是出擊好機會？

每逢節日的到來，街裡愛人一對對，就連歌詞亦有唱「Lonely Lonely Christmas，Merry Merry Christmas」，不少品牌和商鋪陸續推出送給情人的窩心禮品套裝，街上與你擦過的陌路人，不少也是與身旁的伴侶手指緊扣。 然而，一陣索索的冷風呼嘯而過，你發現自己仍是獨身一人，種種寂寞難耐的感情，讓你也陷入很想「出POOL」的情緒當中，也許相愛很難，就難在其實雙方各有各寄望吧了。

單身一族「出POOL」的十大勝地，有沒有一個地方是你與另一半相識的地方呢？（《爱情的温度》劇照）

節日強烈的愛情氣氛，很容易感染到人們也想成為當中的一份子，雖然口說「寧缺勿濫」，但或許有人單身久年也想找個人陪伴自己，其中，《KEYPO大數據關鍵引擎》就整合了每天不同的社交平台、新聞網站、個人部落格的資料，將以上的資料轉化為數據，綜合了單身一族「出POOL」的十大勝地，不少單身人士都是在這十個地方結識另一半，想戀愛的朋友不妨參考一下，告別單身。

【按下圖看】第十位至第八位最多人「出POOL」的地方

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第2位：網路世界

不少的媒體公司也開發出一些「交友約會」的應用程式，讓單身一族有多一個結交異性的機會《微微一笑很傾城》劇照

現時的資訊科技十分發達，不少的媒體公司也開發出一些「交友約會」的應用程式，讓到用家不用外遊也可以認識到世界各地不同的人，加上現時大部分人都有經營自己的社交網絡帳號，不時拍照「打卡」並上傳到自己的社會平台上。

單身人士除了透過「交友APP」認識異性外，透過網上打機遊戲也可以認識不少的異性 。（《微微一笑很傾城》劇照） 除了讓認識自己的朋友欣賞和了解自己外，也讓在網絡世界不認識自己的陌生人有一個了解自己的平台，加上網路世界不需要面對面溝通，只需要使用網上的帳號就可以與陌生人溝通，從而增加認識陌生人的勇氣。

第1位：學校

與鄰座的同學發展戀情也是很多年輕人的寫照（《學校2015》劇照）

「同學各位，找個位，這是你的開學禮」每個人的成長階段當中，不少時間也是在學校中渡過，就連作文的題目經常看得到是「中學生應否談戀愛」等，天真無邪的少男或是少女心在中學的階段開始爆發，與鄰座的同學發展戀情也是很多年輕人的寫照，加上不少結束愛情長跑的情侶都是從中學開始談戀情的，若是在工作的環境認識不少另一半的你們，不妨再增值一下自己去讀書，在學校上認識你的另一半吧！

單身其實並不可怕，可怕的是你不慬得面對 《去年聖誕》劇照 雖然濃厚的節日氣氛總讓單身一族閃過想談戀情的思緒，但其實要是受街上情人一對對的氣氛影響，來開展一段未經深思熟慮的戀情，最後可能獲得的結果也不是你心中最期望的。

戀愛不會令你更快樂的話，你憑什麼捨棄單身呢？

孤獨，其實不可怕，可怕的可能是你不知道如何與它共處 (ig@ddwriting_)

有些人把生活填得滿滿的， 害怕孤獨趁機鑽進內心， 帶來一絲一毫的孤獨感。(ig@yian5588) 雖然明白到單身人士偶爾也會在腦海中浮現寂寞的感覺，但其實享受單身是好好戀愛的先決條件，根據蔣勳所寫的書《孤獨六講》指出人們之需要結識朋友、戀愛和結婚是存在兩種的因素，第一種是迴避型，意指拍拖是基於避免單身帶來不必要麻煩，例如：孤獨感、被社會評價和長輩壓力等等；第二種是接近型，拍拖的目的是為了獲得在戀愛中得到陪伴和親密感。

孤獨沒有什麼不好，使孤獨變得不好，是因為你害怕孤獨。想要快速打破孤獨的動作，正是造成巨大孤獨感的原因。 蔣勳《孤獨六講》

使孤獨變得不好的，是因為你害怕孤獨。《 想見你》劇照

若然一個人因單身的壓力想盡快脫單的話，那麼其實戀愛也並不會讓他感到好過一些，作者講到只要當人們明確地相信自己保持單身與進入一段戀愛關係是一樣感到溫暖且滿足，人們才可以慢慢去享受談戀愛時當中的美好，因為如果戀愛不會令你更快樂的話，單身人士憑什麼捨棄單身呢？加上其實單身的人士原來比起有伴侶的人士，更會經營自己的人生呢！

【按下圖看】《The Oprah Magazine》報導多個心理學研究證實單身有以下3大的好處，亦可見於3位單身代表身上：

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資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》，《Bussiness Insider》，《Independentr》，《The Surprising Benefits of Being Single》