正當大眾還盼望着昔日的蜘蛛俠情侶檔Emma Stone與Andrew Garfield復合，日前Emma Stone的現任男友Dave McCary卻在Instagram上傳兩人合照，相中的Emma Stone被男友擁入懷中，戴上鑽戒，向粉絲宣布訂婚的喜訊。

因節目結緣低調拍拖2年

相信不少粉絲會覺得驚喜又意外，根據外國媒體《People》報導，34歲的Dave McCary是節目《週六夜現場》（《Saturday Night Live》）的製作人，兩人透過節目結緣，在2017年開始正式戀愛。然而，兩人拍拖以來都愛得低調，直至在今年初在SAG（美國演員工會獎）的頒獎禮中，兩人結伴出席，才正式公開戀情。雖然愛得不如上一段戀情轟烈，但兩人關係相當穩定，公開關係不久就為粉絲帶來這一則好消息。

與前男友戲假情真

即便如此，相信有些《蜘蛛俠》影迷還是會覺得有點「失望」，Andrew Garfield和Emma Stone這一對金童玉女在2012年合作演出《蜘蛛人：驚奇再起》，Andrew Garfield飾演蜘蛛俠Peter，Emma Stone飾演蜘蛛俠的初戀女友Gwen Stacy，兩人在電影內雖沒有Happy Ending，卻在現實中擦出愛火花，自然成為粉絲和觀眾眼中絕配的一對。

Emma Stone與前男友Andrew Garfield戲假情真。（《The Amazing Spider-Man》劇照）

兩人愛得高調，多次的甜蜜約會都被傳媒拍到，Andrew Garfield和Emma Stone更在節目《週六夜現場》大方重現電影中的激吻橋段。然而，他們卻沒有走到最後，兩人在2015年分手，讓不少粉絲大感可惜。但兩人分手後，言行舉止不時讓大眾覺得「他們有可能復合」。2016年，Emma Stone接受美國版《Vogue》訪問時，被問及對Andrew Garfield的感覺，她坦言對方仍是自己一個「非常深愛的人」。而在2017年的的奧斯卡頒獎台上，Emma Stone憑《Lala Land》首次封后，台下的Andrew Garfield立即站起來為前女友鼓掌，眼眶更藏着感動的淚水。因此，不少粉絲仍覺得他們對彼此有感覺。

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愛情最要學懂move on

縱使希望兩人復合的「呼聲」很大，但兩人始終都只當彼此是親密的好朋友。旁人眼中相襯的一對，也可能存在不為人知的問題。因此，當兩人決意分手後，他們選擇不回應粉絲的「期望」，只保持朋友關係。縱使觀眾不停把美好的愛情想象投射在他們身上，他們仍然清楚彼此不是適合的那個。如今，Emma Stone終於找到自己的Mr.Right，合照散發掩蓋不住的甜蜜氛圍，粉絲們也是時候跟着她「Move On」，真心誠意祝福她找到自己的幸福。

Emma Stone獲得奧斯卡影后時，Andrew Garfield也很激動。（VCG）

參考資料：《Vogue》、《People》