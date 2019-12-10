劉嘉玲54歲生日梁朝偉放閃　不生小孩的恩愛夫妻　怎為愛情保鮮？

梁朝偉為祝福老婆劉嘉玲54歲生日，在Instagram上再次放閃，這對年過50的明星夫妻一直膝下無子，卻恩愛依然。 「丁克族」(DINKY)起源於歐洲，並在1980年傳入亞洲，由英文DINK譯音而來，即是(Double Income No Kids)的簡寫，意指一些夫妻擁有雙薪水又無子女的家庭，而且夫妻兩人都是自願並達成共識不生育。圈中也有很多明星夫妻屬於「丁克族」，而且有些不生小孩的理由你絕對猜想不到。

昨日(12月8日)是劉嘉玲的54歲生日，劉嘉玲在自己的Instagram上傳了一張慶生照，雖然丈夫梁朝偉(偉仔)並沒有出現在照片中，但他卻十分識做，在自己的Instagram放閃，在劉嘉玲生日這天還上載了數張劉嘉玲的美照和兩人的合照祝賀嘉玲生日，簡單地寫下生日快樂，還加上心心emoji。他們夫婦結婚以來一直很少放閃，但是梁朝偉貌似年齡愈大就愈愛高調，透著甜蜜氣息。

12月8日是劉嘉玲的54歲生日，她在IG上傳了一張慶生照，但卻不見和梁朝偉的合照。(carinalau1208@IG)

劉嘉玲梁朝偉放閃照：

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劉嘉玲 梁朝偉

劉嘉玲和梁朝偉這對金童玉女的愛情故事可以說在圈中如童話般存在，兩人拍拖相愛長達30多年，拍拖20年才步入禮堂，直到現在還是十分恩愛，雖然沒有如膠似漆，也沒有公開的甜言密語，每次放閃都是平淡又簡單，但這就是她們夫妻維持感情的相處之道。

嘉玲和偉仔拍拖20年才步入禮堂，直到現在感情十分深厚，近年放閃的頻率也變得頻繁了。(carinalau1208@IG)

劉嘉玲到54都依然膝下無子，她曾在內地節目金星秀受訪時說過，這是兩人共同的決定，尤其是梁朝偉。劉嘉玲雖然在婚後卻曾經心動想要小朋友，不過奈何梁朝偉卻不太想，也曾經在一次受訪中表示：「我已經要照顧很多人了，媽媽、妹妹、嘉玲，不能再分身照顧其他人。嘉玲有事我已經很擔心了，如果子女再出事我怎麼辦？」

這一番話完全可以看到梁朝偉對劉嘉玲的深厚愛情，完全就是暖男老公一個。劉嘉玲和梁朝偉即使沒有小朋友，也一樣恩愛非常，沒有下一代的牽絆讓他們有更多自己的空間和二人世界的時間，活得逍遙自在，長久的婚姻也不一定要建立在生小朋友之上來維繫。

劉嘉玲到54歲都還沒有生小孩，都是因為梁朝偉的一個原因。(carinalau1208@IG)

鄭伊健 蒙嘉慧

另一對「丁克族」夫妻就是鄭伊健和蒙嘉慧，52歲的鄭伊健一直都是圈中出名長不大的大男孩，不過這位不羈浪子最後還是被蒙嘉慧收服了，兩人拍拖七年之後才結婚，馴夫有方的蒙嘉慧不但讓鄭伊健對她寵愛有加，而且還持家有道，對鄭伊健父母照顧有加，是個廿四孝好老婆。

圈中為人樂道的「伊面戀」 也是「丁克族」。(VCG)

在生育方面，鄭伊健和蒙嘉慧也一早有了共識不會生小孩，蒙嘉慧曾經在訪問中形容過10月懷胎就像是坐監，生孩子就像是惡夢，而且她認為鄭伊健性格太過寬容，很怕他會縱容小朋友，到時兩人在教育小朋友的觀念上就會有分歧，徒添爭執。鄭伊健對於不生育的理由就更加有趣：「空氣很不好，世界很複雜，所以不想要小孩。」不過相戀13個年頭，鄭伊健和蒙嘉慧閒餘時間就一起運動烹飪，生活過得平凡卻快樂，對於兩個都喜歡無拘無束的人來說，小孩可能會是很大的制約，比起3人世界，她們可能會更享受和彼此的時光。

大男孩鄭伊健被溫柔細心的蒙嘉慧收服，拍拖七年之後結婚。(微博@旺崽老王)

鄭伊健和蒙嘉慧的相處之道：

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劉青雲 郭藹明

影帝劉青雲曾經被稱為「絕世好男人」，劉青雲和郭藹明也經常會高調放閃，從不吝嗇在大家面前曬恩愛，劉青雲的「太空船論」不單止感動到老婆，相信女生聽到這番說話也會被感動到。結婚20多年的她們卻依然像是熱戀情侶一樣，全因郭藹明經常會對著劉青雲撒嬌，表達自己的愛意；而且這位又靚又聰明的老婆也經常下廚，煮愛心晚餐給劉青雲吃，家中大小事都不用他操心，所以劉青雲對郭藹明更是寵愛有加。

劉青雲被稱為是圈中少有的「絕世好男人」，經常和老婆郭藹明公開放閃。(VCG)

在生小孩方面，其實郭藹明也一度渴望有兩人的愛情結晶品，但是寵妻狂魔劉青雲則因為心痛老婆生小孩會很痛，會影響以後身體健康，所以不想老婆受苦。他也曾經在訪問節目《最佳男主角》中透露過不生小孩的原因：「我很多朋友都說小孩可以讓夫妻關係更緊密，但是如果我們夫妻關係已經很緊密了，就不需要小朋友了。一個家完不完整是在於家人的關係，跟有沒有小孩沒有關係。」

結婚20多年的劉青雲和郭藹明依然像是熱戀情侶一樣，經常都出雙入對。(VCG)

劉青雲和郭藹明的甜蜜相處之道：