【許瑋甯愛情金句】曾戀渣男8年：別因錯的人，讓愛你的人一直等

台灣女星許瑋甯最近傳與拍拖兩年多的導演男友劉又年結婚，但提起許瑋甯，還是有不少人會想起她與阮經天的一段情。她與阮經天2007年開始拍拖，兩人同是模特兒，郎才女貌，只可惜相戀8年，還是未能開花結果，2015年正式分手。

雖然許瑋甯與阮經天在外形上十分般配，但男方屢屢傳出「偷吃」傳聞，更在2010年被媒體拍到與長髮女子在酒店密會。而當阮經天到內地發展後，屢屢傳出緋聞，當粉絲都希望看到兩人公布結婚消息時，在2015年許瑋甯正值30歲時，台灣媒體卻帶來了兩人分手的消息。而女方也在社交平台上感性表示「8年的感情很純粹，但跟過去告別是必然的路。」，證實了兩人8年情終。

許瑋甯與阮經天相戀8年，卻沒有結果。（阮經天微博）

曾經歷傷痛，許瑋甯總結出她的愛情啟示，非常值得女生們參考（點圖即看＝＝＞）

那個讓你盲目付出的「賤男」

許瑋甯分手，有人覺得可惜，大多數人覺得她虛耗8年青春在阮經天身上很不值。對方多次傳出偷吃傳聞，許瑋甯總是力撐對方。但分手消息一出，縱然阮經天極力澄清兩人只是處於「冷靜期」，並在微博上表示「瑋甯依然是我女人」，也未能挽回心已死的許瑋甯。即使有如許瑋甯般女神級的女星，愛上了，也可以很盲目。她不是唯一，周慧敏面對證實出軌的倪震依然愛得死心塌地，幸而婚後兩人愛得甜蜜，丈夫也「修心養性」；台灣女模隋棠曾與姚元浩相戀8年，對方多次被傳劈腿，最後更與王心凌傳出緋聞，隋棠在交待分手的記者會上直言：「我的心就像被美工刀一筆一筆在繼續割着」，現在隋棠也終於收穫幸福，與丈夫Tony結婚結婚4年，一直恩愛。

她們的故事，對很多女生而言彷如回憶的鏡子。曾幾何時，我們都愛得奮不顧身，拼命地付出，縱然得不到回報，只換來一身傷痕，我們也毫不介意。一次又一次地原諒，你選擇信任他，卻又等來了下一次的背叛。你笑說着「愛一個人是包容」，其實不過是找個藉口為自己暫時「止痛」。

她們都曾經愛得很盲目...

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真愛不會讓你成為「工具人」

初時聽着你說愛情上的苦難，朋友們還會覺得你「偉大」，只是久而久之，你再也不受讚許，只讓人覺得你「犯賤」。你以為愛情就是要為對方無條件付出，成為感情中的「爛好人」就會得到對方的心，但當你碰到對的人，才明白真正的愛情，並不會讓你愛得如此委屈、卑微。台灣近年流行「工具人」一詞，意思其實與香港的「觀音兵」相近，眼中只有對方，對伴侶/心儀對象有求必應，在愛情裏，我們難免都充當過這樣的角色。過去阮經天不時對許瑋甯公開發表「愛的宣言」，利用甜言蜜語製造恩愛假象，給予她很多希望，最後一切幻滅；相反，現任劉又年甚少「放閃」，但每次被媒體拍到，都是與許瑋甯在一起，行動勝過語言。

當我們嚐過被愛情所傷的滋味，難免會對愛情卻步。許瑋甯在訪問中說過，「不要因為不重要的人，而讓愛你的人一直等着你。」適時地放開不對的人，在某個角落了，總有個人等着愛你。