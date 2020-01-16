日本富豪44歲Zozotown創辦人感空虛　公開招女友　滿20歲單身有機

帶你上月球？聽起來不切實際的話卻成現實了。始創於50年代的民謠《Fly Me to the Moon》，在今天，不再是詞人的浪漫臆想，而是成了現實。 44歲的日本富豪前澤友作是日本購物網站Zozotown的創辦人，也屢次登上福布斯富豪榜，如今Zozotown早已被日本企業Softbank收購，前澤友作卻不時因其破格行為而出現在新聞版面中，最近，他在網上公開招募女朋友，陪伴自己一起展開月球之旅，也希望藉此機會找到自己的人生伴侶。

前澤友作（右一）與剛力彩芽（左一）曾經愛得甜蜜，如今已經分手，他亦與周杰倫夫婦相識。（IG@yusaku2020）

前澤友作的徵女友文一出，立即引來極大迴響。這個由日本電視台「Abema」主辦的活動，招募對象是全球20歲以上的女性，徵選過程和之後的浪漫月球之旅都會被拍成紀錄片《Full Moon Lovers》。前澤友作去年與日本藝人剛力彩芽分手，單身一段日子的他在網站上表示已屆中年的自己感到空虛和寂寞，因此希望可以找到伴侶陪自己渡過餘生。到底在富豪眼中，理想女友的條件又是如何？其實只要你合乎以下簡單條件的女生，就可以參加這個活動。

1.20歲或以上的單身女性 2.性格樂觀開朗 3.對探索太空有興趣，並且願意參與事前的準備工作 4.想要盡情享受生活 5.希望世界和平的人

從小到大的「月球夢」

不少人覺得登上月球其實不過是富豪的炫富手段，然而，前澤友作卻坦言探索月球是他自小的夢想，因為月球可以滿足他的想像力。2018年9月，美國太空探索技術公司（SpaceX）行政總裁馬斯克（Elon Musk）宣布前澤友作將會成為繞月飛行的私人旅客，雖然沒有明言，但馬斯克坦言對方為這項計劃付出了不少金錢。當時前澤友作直言自己終於可以圓夢，預計在2023年開展的繞月飛行可容下10位乘客，一向熱愛藝術的前澤友作計劃帶上不同領域的藝術家前往月球，如舞蹈家、音樂家、設計師、導演等。他認為這些藝術家對社會有很大貢獻，希望這次月球之旅可以為他們帶來新的刺激，創作出更好的作品。當時他的女友剛力彩芽也被視為是乘客之一，但他也坦言對方要參加，也要盡責地做好事前的訓練。

前澤友作坦言登上月球是他從小的夢想。（IG@yusaku2020）

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報名前，先了解一下他...

他的「月球夢」終於不再是癡人說夢話，即將會成真，旁人說他「有錢就是任性」，他也一向懶理。日本人一向予人務實、循規蹈矩的感覺，前澤友作卻一直打破了我們對日本人的刻板印象。這名「任性」的日本富豪，致富之路也走得與別人不一樣，他沒有「標青」的學歷，喜愛音樂的他中學時期與同學組成樂隊「Switch Style」，高中畢業後沒有繼續升學，移居美國發展自己的音樂事業，同時開始收集唱片。

到底誰會與他一起登上月球。（IG@yusaku2020）

他在1995年帶着自己的收藏品回到日本，他開始了郵購事業，剛起初他販賣唱片、樂隊T恤等產品，當時在日本非常少見。他在1998年成立公司「Start Today」，即是往後Zozotown的母公司。他會踏入時裝產業，因為他發現公司員工除了熱愛音樂，也有強烈的時尚觸覺，所以有了成立時裝網購平台的念頭。而他的思考模式也十分跳脫，在今年元旦他在個人Twitter生公布了一項抽獎活動，獎金總金額高達10億日圓，只要關注他的Twitter並轉發該則帖文就能參與抽獎。他直言發起這項活動的原因是想知道10億日圓能否為人民帶來幸福，又可以如何改變他們的生活，他將會與社會、經濟學家一起探討這個議題。富豪的想法，有時真的難以猜透。

前澤友作招女友活動詳情 截止日期：2020年1月17日 10:00am 東京及大阪初步遴選日期：2020年1月25及26日 入圍者將會在2月中旬與前澤友作見面，再次入圍者將會在3月中旬與前澤友作進行特別約會，最終結果將會在3月尾公布。

參考資料：Abema TV、SpaceX