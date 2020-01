日本富豪44歲Zozotown創辦人感空虛　公開招女友　滿20歲單身有機

帶你上月球?聽起來不切實際的話卻成現實了。始創於50年代的民謠《Fly Me to the Moon》,在今天,不再是詞人的浪漫臆想,而是成了現實。

44歲的日本富豪前澤友作是日本購物網站Zozotown的創辦人,也屢次登上福布斯富豪榜,如今Zozotown早已被日本企業Softbank收購,前澤友作卻不時因其破格行為而出現在新聞版面中,最近,他在網上公開招募女朋友,陪伴自己一起展開月球之旅,也希望藉此機會找到自己的人生伴侶。