21歲拍拖2個月、畢業前懷孕　曾想「瞞天過海」終閃婚產子博一鋪

根據政府統計處的資料，香港女性的首次生育年齡的中位數不斷上升，在2018年已經達到31.8歲。現今社會，生兒育女成為一個重大又艱難的決定，找到情投意合的伴侶、有穩定的經濟基礎、子女未出生已經要替其煩惱學業事。

在主流之中，Vivi就是個例外，現年23歲的她，已經有個1歲多的兒子，當你戴上主流眼鏡看她，大概會認為她是個叛逆少女。「我從來都不是個做事破格的人。」你可能覺得難以置信，但的確是，當她發現懷孕時，正值大學的Final year，手中早已有工作Offer，從小到大，她都走在「主流」路上，卻在21歲那年，做了一個「非主流」的決定。

發現自己懷孕時，Vivi是個正在趕畢業論文的學生。（黃寶瑩攝）

拍拖2個月發現懷孕：未做好『脫隊』準備

當看見驗孕棒上的兩條線時，Vivi正在宿舍忙着寫畢業論文，和37歲的現任丈夫Charles只拍拖了2個月。她坦言最初發現懷孕時，自己傾向「不想生」，「看着身邊同齡朋友，我覺得自己還未做好『脫隊』的心理準備。」說穿了，其實害怕面對旁人目光，不知如何跟已簽約的公司交待，不知如何跟家人開口，當時她還在住宿舍，甚至想過就此對父母「瞞天過海」。

丈夫Charles卻覺得生與不生都要和家人交代，「懷孕之前，他只見過我的父母一次，他卻堅持與我一起到家中與父母坦白。」當以為總要捱罵捱打，Vivi的父母卻比想像中冷靜，幾經商議，父母都支持她生下來。而公司也能理解她的情況，沒有因此而取消合約。

+ 2

遇難關才認清身邊人

只是僅有父母的支持，還未足以讓她扭轉心意。在香港要做終止懷孕手術，大多人都會選擇到家計會，而Vivi也曾經到家計會見過兩次醫生，「第二次見醫生時，灣仔發現炸彈，預約要延後，我就在想自己是否要考慮清楚？」往後的十多天，Charles帶他見了很多已經結婚生子的朋友，問及Charles當時是否希望說服Vivi生下來，他坦言只是希望她可以審慎考慮，「最後我還是會交給她決定，因為這個決定她要承擔的風險大很多。」

與一個拍拖兩個月的男友談婚姻、談將來似乎不太實在，談家庭更彷如夢話，奇妙的是，意外懷孕後，Vivi對Charles的信心逐點增加，Charles當時的一句話，讓她至今仍記憶猶新：

你今日決定生，將來有機會後悔，這些後悔還可以兩個人一起面對。但當他朝有一天後悔自己沒有生，這些悔恨是無法Overcome。

她便知曉，這個男人不論如何都願意和她一起面對，但Vivi笑稱最後決定生下兒子還是歸咎於醫院內的高清熒幕，「即使要終止懷孕，還是要到醫院先做檢查，當我看到熒幕中的小手時，便回心轉意了。」

當她看到超聲波的影像時，就決意要好好守護這條生命。（黃寶瑩攝）

不少人都想找最好，但我覺得我們要一起製造最佳。

愛情無可能一生「不變」

我們總認為愛情長跑的夫婦才有資格談愛情永恆的法則，至今結婚還未夠兩年的Vivi和Charles，談起永遠卻也有說服力。

一段關係中，最讓人害怕的大抵就是「變」。感情由熾熱變淡、步伐由一致變分岔、目光不再放在彼此身上。永恆與不變仿佛永遠掛鉤，他們卻努力求「變」。「因為人無可能一生不變，當另一半變時，我也要跟上步伐。當兩人永遠保持在同一狀態，關係自然就會走得長久。」對於愛情，不少人都有過免費午餐的奢望，我們都奢想找到一拍即合的專一伴侶，不用花心機磨合，不用被逼改變。Vivi卻將關係視為一種「Trial and Error」的過程，「尤其是閃婚，一定會有爭執發生，但我從來都不怕。」

關係中的磨合，吃力不討好，他們卻從來沒有想過找現成的「理想伴侶」，他們以做蛋糕比喻相處之道，「比起買現成蛋糕，我們更享受一起做蛋糕。」或許不如現成蛋糕美味，但這口蛋糕嚐起來，卻特別滿足和「扎實」。

關係要走得長遠，也要下點苦功。（黃寶瑩攝）

談愛情也需要現實一點？

Charles憶起在兩人的婚禮上，Vivi曾經說過「好多人說結婚是為一棵樹放棄整個森林，但我會和他建造一個森林。」這不是熱戀沖昏頭腦的浪漫話，婚後兩人的確為了這片森林而努力。Vivi努力平衡人妻、母親和社會新鮮人的角色，最近她更開設個人Youtube頻道「Vivi Cheung」，把工作和照顧兒子以外的時間投放在個人興趣上，成為媽媽不一定焦頭爛額，把全副心機都放到兒子身上，「這個年代的媽媽已經很多選擇。」

Charles自言現實，會替兒子計劃將來。（黃寶瑩攝）

Vivi經歷過意外懷孕時的迷茫，決定開設Youtube頻道，分享個人經歷和各種實用資訊：

+ 3 + 2

伴侶樂於規劃未來 展現無比安全感

本來已有穩定工作的Charles，兒子出生毅然轉工，為了給妻兒更大保障，將保險受益人的名字轉為Vivi和兒子，甚至為兒子做好18年計劃。談愛情不應太現實，因為會消磨感情，他卻覺得「思考現實不是必然痛苦，如果只說不做，情話也只是建立在浮沙上。」在別的女生眼中，Charles的務實或許有點不解情趣，對Vivi而言，卻是另一種浪漫。「我很喜歡和另一半想像未來，從前男友都覺得我過份嚴苛，逼得他們太辛苦。」現在碰上一個比她想得更遠的人，角色互換，有趣，也合拍。