隋棠於《撒嬌女人最好命》中的角色成為了「綠茶婊」的經典示範，一句「兔兔這麼可愛，怎麼可以吃兔兔」至今仍令人雞皮疙瘩。現實中，隋棠與Tony結婚五年仍然幸福甜蜜，成為彼此人生最佳夥伴的秘訣卻不靠撒嬌。兩人於今個月迎來結婚5周年，更特地到阿爾卑斯山度假慶祝。

隋棠與Tony結婚五年仍然幸福甜蜜（IG＠suitangtang）

隋棠與圈外男友Tony於2015年結婚，婚後誕下三名子女Max、Lucy與Olie，單是從一家五口的家庭照便可感受到這家人的溫馨與喜悅。而本來於美國工作的Tony亦為了家庭有意搬到台灣定居，兩人於處理家庭的大小事上充滿默契。隋棠曾表示「沒有100分的另一半，只有樂意互相包容的彼此」，如此緊密的關係原來是依靠以下這些相處之道而建立的。

無論多忙也要享受夫妻獨處的時光

即使再忙，隋棠與Tony也堅持抽空享受二人世界。(IG@suitangtang)

隋棠除了演藝圈的工作外，亦創立了個人服裝品牌Suitangtang，而從事金融業的Tony因管理美國的財務公司同樣分身不暇，加上家中還有三名幼兒，兩人每天的生活既充實又忙碌。然而，即使再忙，兩人也堅持抽空享受二人世界。Tony認為，夫妻關係才是一個家庭的核心，當兩人感情穩固，家庭才會穩固。所以他總會主動為兩人安排節目，去看電影、到外地旅行等，Tony總是鼓勵隋棠要懂得放手，讓自己能擁有一個放鬆的空間。

【按圖看兩人到阿爾卑斯山滑雪度假的旅程】今個月是隋棠夫妻結婚的5周年，Tony特地安排了趟專屬兩人的小旅行，還為隋棠拍下性感美照：

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為對方給予最溫暖的支持：謝謝從不讓我被妻子及母親雙重身份綁架

隋棠與Tony只是交往了9個月便決定結婚，認定了大家就是那個對的人。（IG＠suitangtang）

隋棠與Tony只是交往了9個月便決定結婚，認定了大家就是那個對的人。Tony並沒有女性於婚後便要犧牲事業的守舊想法，他更鼓勵她開創自己的路。隋棠在初成立品牌Suitangtang時曾一度迷惘，擔心自己並未夠資格，直到品牌業績漸上軌道，她才更肯定自己。Tony陪伴著隋棠經歷了整個創業的心路歷程，而她亦曾感性地告白：「謝謝你一路以來都沒有讓我被妻子及母親這樣的雙重身份綁架，陪著我一起找尋可以讓我繼續追夢的方式。」

【按圖看】隋棠希望Suitangtang的衣服可以給予消費者一種時尚又自信的感覺：

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懂得欣賞對方的好 不要吝嗇讚美

隋棠認為夫妻間不應該把對方的付出視為理所當然。（IG＠suitangtang）

從模特兒、演員、企業家、人妻到母親，隋棠雖然經歷百般挑戰，曾經因為懷孕導致的體型變化而悶悶不樂，那時Tony卻打趣地回應：「不要不開心，妳已經比世界上99.999999%的人漂亮了，而且妳知道那個贏妳的0.0000001%是誰嗎？是還沒懷孕的妳！」

這番話隨即令隋棠心頭一暖，她認為夫妻相處的時間愈長久，感情亦會隨之昇華，但卻不應該把對方的付出視為理所當然。有關注隋棠社交媒體的女生便會發現，她經常發文感謝Tony對她的付出，例如當對方為她拍下了一張美照，或是深夜為她煮麵時，這些小事都讓她感到幸福。

按圖看隋棠一家五口的溫馨家庭照：