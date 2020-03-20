手相學說源遠流長，自古以來人類深信手相和命運息息相關。日本節目「ジョブチューン Jobtune」就請來了手相專家島田秀平為大家講解最強的7個幸運手相，當然也有女生最有關心的愛情運方面，大家也不妨看看自己的掌紋有沒有幸運的象徵，參考一下吧！

日本節目「ジョブチューン Jobtune」請來了手相專家島田秀平介紹最強幸運手相排名。(TBS)

3個手相冷知識

手相學家指人的掌紋會隨著人生閱歷而有改變。(UNSPLASH)

1. 掌紋看左手還是右手？

左右手的掌紋說法有很多，有人說是「男左女右」，也有人說是左手30歲前右手30歲後，但島田秀平表示原來右手是反映與生俱來的運氣，左手反映的是現在的自己。

2. 皺紋和掌紋

手掌上除了掌紋之外還有很多又淺又短的紋路，很多人都以為是皺紋，但其實他們也是掌紋來的。

3. 掌紋會變？

坊間指出人的掌紋會隨著人生閱歷而有改變，島田秀平則表示掌紋是會改變，但卻是3個月就變一次，所以記得多留意自己的掌紋。

日本手相專家解說幸運手相特徵，看掌紋原來也有很多常人不知道的冷知識。(misselvani@IG)

7個幸運手相排行

第7名：好運線

在拇指下方如果出現圖片呈現的格紋的話就是好運來了，即使接下來有新挑戰也會伴隨著好運氣，島田秀平鼓勵有出現這種手相的話可以考慮買車、買樓、轉工或結婚都沒問題。

日本手相專家指，出現這個掌妏的話可以考慮買車、買樓、轉工或結婚都沒問題。(《jobtune》截圖)

第6名：前途線

無名指下方垂直的這條線稱為金運線，愈長就代表愈有財運，而且金運線如果上下有分岔的話就是前途有望。而且上下分岔意思各有不同，金運線上方分岔就代表你的努力將會有結果，有機會出人頭地；下面分岔則是財運亨通。

金運線愈長就代表愈有財運，如果上下有分岔的話就是前途有望。(《jobtune》截圖)

第5名：桃花來臨線

從生命線往拇指一方延伸的開支就是桃花來臨線，在不遠的將來將會有一場浪漫邂逅，而且這個時間擴闊人際圈子的最佳時機。

在不遠的將來將會有一場浪漫邂逅，而且是擴闊人際圈子的最佳時機。(《jobtune》截圖)

接圖看幸運手相Top4：

+ 6 + 5 + 4

（手相玄學之事只供參考，說到底人生還是靠自己掌握在手裡吧！）

參考資料：ジョブチューン Jobtune