Gary「重提」與宋智孝周一情侶情緣：愛情從不能靠節目「撮合」

韓國綜藝節目《Running Man》播出至今10年，其中一個成員Gary在2016年退出節目，但在觀眾心中他永遠都是《Running Man》的一員。最近，他久違地出現在幕前，攜同兒子姜夏吳參加節目《超人回來了》。即使他已在17年與圈外女友結婚，至今仍不少人對Gary與宋智孝這對「週一情侶」念念不忘，甚至連金鐘國也在節目上拿這段昔日的「熒幕情緣」揶揄智孝。

Gary已經結婚生子，宋智孝當年也獻上祝福，現在享受單身，兩個人都已經「Move on」，只剩下旁人為這段緋聞湊熱鬧，或許，是時候要抽身了？Gary在《超人回來了》看着2歲兒子與漂亮姐姐的互動，不斷送禮物給對方，他半開玩笑地說「綜藝節目的loveline（愛情線）是不能實現的。」言語之間似乎在暗示與智孝曾經在節目中的情緣，再次讓不少網民感慨萬千。

Gary最近與兒子一起參加節目《超人回來了》。（節目截圖）

撮合不成不一定「可惜」？

除了Gary和智孝，近至香港娛樂圈中其實也有不少「萬年」緋聞情侶，如馬國明與唐詩詠、古天樂與宣萱等，儘管當事人多次澄清，仍有觀眾鍥而不捨地希望將他們撮合，熒幕情侶不能順着他們的意願成為現實情侶時，他們就會大感可惜。這種情況在現實也已經見怪不怪，當你年紀越是接近3字頭仍保持單身，身邊朋友突然對你的終生幸福很上心，瘋狂為你介紹對象，像是「跑數」的推銷員般將你「賣」出去。面對過於熱心的朋友，有人仍能不被打擾地傾聽自己內心，不對的人就是不對，絕對不會將就。

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智孝與Gary的緋聞雖然傳了多年，兩人也很清楚彼此只是在《Running Man》劇本中的「情侶」，沒有感覺就絕對不會因為身邊人的撮合而「越界」，曾經有一期節目中，製作組為兩人安排約會，智孝直言私底下與Gary從來沒有單獨外出。既然湊合不來，身旁朋友應該不覺可惜，因為勉強湊合，反而可能誤了兩人尋找真命天子/女的機會。

宋智孝和Gary的「愛情」不過是觀眾的美好臆想。（節目截圖）

親友催逼下的愛情錯覺

面對熱衷於當媒人的朋友，有人可以保持理性，有人則會被他們牽着走。當你與「相親對象」的普通傾談被說成是心有靈犀；有關「相親對象」的三言兩語都被解讀成很在乎對方；有些許肢體接觸就會被當成是正在拍拖，加上朋友不斷強調「相親對象」條件好。在這些刻意營造的「戀愛感覺」下，你不自覺地迷失，以為自己真的喜歡上對方。然而，當真正開始發展後，才發現當初那些合拍、心動的感覺，其實全都是朋友慫恿之下的錯覺。

節目上的甜蜜舉動其實大多只是為了工作。（節目截圖）

「愛情要順其自然。」雖然俗套，也是真理。愛情的感覺從來都不能催谷而生，正如你到了「適婚」年齡，也不會突然就喜歡上誰。只有發自真心地互相吸引，就會不會不由自主地想靠近對方，想與對方親近一點，不需要「媒人朋友」推你一把，不用旁人硬把你們湊成一對，你們也能自然而然地走在一起。水到渠成的愛情，才能走得長遠。