【英國王室】退出為避狙擊?小報出50萬要前同事謊稱曾與梅根上床

哈里王子（Harry）與梅根（Meghan Markle）在今年初在Instagram上宣布即將退出王室，其後經過一輪擾攘和家族會議後，英女王終於聲明表示尊重兩人的決定，而他們卸下王室頭銜後，選擇在加拿大展開新生活。令他們產生「離開王室開展新生活」想法的最重要原因，原來是為了逃避小報報道?

哈里與梅根由今年3月31日起正式卸下王室高級成員的身份。（IG@sussexroyal）

自與哈里結婚開始，針對梅根的負面新聞不絕，她因而被稱「最叛逆王妃」。英國小報愛「追擊」王室成員，全天候的狗仔隊跟蹤、不時捏造新聞，梅根在紀錄片的《Harry & Meghan: An African Journey》中談及王室生活時感觸落淚，更提及結婚前，好友曾經警告她「不應嫁入王室」，因為小報毫不留情的抨擊致摧毀她。雖然哈里曾在網上發表聲明，對《每日郵報》（Daily Mail）在未經梅根同意下，便公開她與父親間的私人信件感到不滿，同時會採取法律行動。

即便如此，似乎也未能阻止小報針對梅根的報導。當哈里與梅根決定退出王室，不少人也猜測原因是她忍受不了英國某些傳媒。最近，曾經與梅根是同事的45歲男星Simon Rex接受電台節目《Hollywood Raw》訪問，重提英國小報嘗試誣蔑梅根的一段往事，讓人更加體會到作為王室成員的壓力。

曾與梅根是同事的Simon Rex。（IG@simonrex415）

7萬美金捏造與梅根緋聞

Simon與梅根曾經合作演出電視劇《Cuts》，英國傳媒一直都指他是梅根的前男友。Simon在節目上澄清自己與梅根只是單純的同事關係，曾經外出一起吃午餐，那次甚至不能形容為「約會」，只是普通同事間的交流。「我們連親吻都沒有，只是一起吃過飯。」然而，英國小報還是「窮追不捨」，Simon大爆有小報曾經開價7萬美金（約港幣54萬），請求他說謊，「他們要我謊稱曾經與梅根上床，我覺得說謊不對和聲稱自己和王室成員上過床並不對，於是我拒絕了他們。」金錢誘惑當前，幸而Simon仍能堅守原則，梅根才不會再一次淪為媒體增加銷量的「商品」。

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離開或許是最好選擇？

當初哈里與梅根卸任王室高級成員的消息一出，不少人都感到驚訝。屢屢傳出英女王因此而感到難過又尷尬的報導，大眾都將矛頭指向梅根，直指梅根「過於任性」，又認為退出王室純粹是她個人意願，並不代表哈里，她在英國民眾心目中的形象相信跌至谷底。只是沉澱過後再看，梅根嫁入王室的兩年，近乎每天都有針對她的負面報導，包括常常拿來與劍橋公爵夫人凱特比較、被指控恃寵生嬌，又被批評產後身材太胖。無論報導孰真孰假，她的一舉一動、私密家事全都因為王室身份而暴露於人前，背後的沉重壓力實在難以言喻。

當所有人都將「退出王室」說成是梅根一個人的決定，其實他們也漠視了哈里對於失去所愛之人的恐懼。 哈里不只一次提及害怕母親戴安娜因躲避狗仔隊而發生的悲劇會重現在梅根身上，或許正因如此，兩人寧願放下尊貴的王室頭銜，搬到加拿大遠離英國傳媒，過上平靜的生活。