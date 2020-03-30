女生總是會很好奇自己在男友心中到底是怎麼樣的女友，但是對男生來說這條答錯會「死得好慘」的問題，通常都是隨便敷衍了事。想知道男朋友眼中或是沐浴在愛情中的你是怎樣？立即看文了解12個出生月所代表的女友類型吧！

12個生日月份都代表著不同個性。在愛情中你是一個怎樣的女朋友？(《我的野蠻女友》劇照）

1月:自我意識型女友

你是一個不容易妥協、意志力堅定的女生，而且有強烈的自我意識，很多男生會被你的這種個性吸引，作為一個有野心的女性，你很懂得如何激勵男友變得上進，但當你的伴侶給予建議時，你又會很多疑，所以有時候伴侶會覺得你很固執。另外生活中的你整齊又有條理，一旦伴侶隨便移動你的東西就會讓你暴跳如雷。

1月生日的你是一個不容易妥協、意志力堅定，而且有強烈的自我意識的女友。(tvN@Facebook)

2月:活力充沛型女友

你是個活力充沛的女生，而且很有冒險精神，比起「坐定定」你更傾向於四圍遊歷。你很喜歡空閒時間就拉著伴侶到處玩，購物、看電影、遊樂場等等。雖然這樣可以製造情侶間的樂趣，但太貪玩也會讓另一半感到疲勞，有時候留在家中兩人世界也可以很浪漫。

2月生日的你是個活力充沛的女生，喜歡空閒時間就拉著伴侶到處玩的女友。(MBC@Facebok)

3月:深情型女友

你是個大方又值得信賴的女友，情感細膩的你其實熱情如火，雖然你的外表看上去成熟又冷靜，但其實你很著重伴侶的感受，也希望從他們身上得到更多的關注，但你也從來不會刻意跟別人比較，因為你信任你的另一半。不過一旦掉進愛河，你很容易不顧一切，做出盲目的決定。

3月生日的你是個情感細膩又熱情如火的女友，很著重伴侶的感受。 (tvN@Facebook)

4月: 謹慎型女友

你屬於獨立型的女友，友善又聰明，而且對伴侶保持忠誠。對於開展一段新戀情你會認真去考量，因為你需要花很多時間去信任對方，如果這個月份出生的女生願意把自己的秘密向一個男生傾訴，證明他得到了全盤的信任，是她最重視的人。

4月生日的你屬於謹慎型的女友，需要花很多時間才會信任對方。(MBC@Facebook)

按圖看餘下8個月的女友類型：

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參考資料: thoughtcatalog.com