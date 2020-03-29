情侶「放閃」不是錯，但可恥的是過度誇張地「放閃」。為何有些情侶「放閃」羡煞旁人，有些情侶「放閃」卻令人反感？其中「世界級」明星情侶Camila Cabello 及Shawn Mendes也是最令人反感的一大代表。 其實情侶曬恩愛也有個限度，有專家指出原來愈高調的戀情，愈缺乏安全感容易分手。

令人反感的「世界級」情侶——Camila Cabello & Shawn Mendes

全球矚目的情侶檔Shawn Mendes與Camila Cabello。（shawnmendes@IG）

，Shawn Mendes與Camila Cabello合唱曲《Señorita》紅遍全球。（shawnmendes@IG） 一個是實力派「唱將」，一個是高顔值小鮮肉，兩個獲得樂壇極高評價的年輕新人，合作一曲紅遍全球的《Senorita》，將兩人的音樂事業都推上了高峰。除了音樂，二人之間的曖昧關係同樣是粉絲關注的焦點，歌曲宣傳期間兩人態度親昵，而且不時被外國傳媒拍到幽會照片，才讓戀情浮出水面。 事實上，Shawn Mendes與Camila Cabello傳緋聞多年，不過兩人一直堅稱是好朋友，男方曾搖頭否認與Camila約會的傳聞，讓雙方一直處於「朋友之上，戀人未滿」的曖昧狀態。女方接受音樂雜誌《Rolling Stone》訪問時，高調回應與男友Shawn Mendes相戀過程，表示自己與Shawn Mendes四年前合作《I Know What You Did Last Summer》一曲時，已經對他一見鍾情，可惜當時兩人年紀尚輕，雖然「過電」，但感情不了了之，直到合唱《Señorita》才讓愛火重燃。

二人不僅在公開場合頻頻放閃，更不時在IG上分享合照曬恩愛。去年MTV音樂大獎的舞台上，還未公開承認戀情的時候，這對全球矚目的「緋聞情侶檔」在眾目睽睽之下或頭靠頭互磨鼻子，或深情對望四目交接，火辣場面引爆全場，也讓舞台上彌漫著曖昧氛圍。但是，部分粉絲並不賣帳，很多人都認為兩人遲遲不公開戀情又四處「放閃」，是在為歌曲《Señorita》作宣傳的出位動作。此外，也有網民認為Shawn Mendes是「同性戀」，二人戀情是假的，令愈來愈多人討厭兩人做作的「放閃」行為。

Shawn Mendes與Camila CabellMTV音樂頒獎典禮表演火辣：

Shawn Mendes與Camila Cabello合作舞台激情四射，表演十分火辣。（gettyimages）

為了反擊網民留言指Shawn Mendes與Camila Cabello「接吻看起來很奇怪，像魚一樣」，Shawn Mendes在個人IG上上傳了一段與Camila激情舌吻的短片，兩人在短片中伸出舌頭誇張地接吻，短片一上傳就在網絡上掀起波瀾。不少網民表示「受到驚嚇」，覺得「很嘔心」，還有人笑稱「現在他們親吻起來像牛」。雖然二人行為是在反擊「酸民」，但誇張行徑似乎招來更多「黑粉」。

Shawn Mendes上傳與Camila Cabello激烈舌吻短片：

最近有傳Shawn Mendes與Camila Cabello分手，不過三月初Camila生日時，Shawn Mendes特地從加拿大飛到英國陪Camila過生日，兩人在居家抗疫期間也一同直播合唱歌曲，看來感情十分穩定，依舊處於熱戀之中！

查看更多Shawn Mendes與Camila Cabello甜蜜放閃照：

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嚴選五大令人討厭的情侶行為

成日高調放閃會惹人討厭？「幸福」愈曬愈假？（Unsplash）

熱戀期間，許多人都不免想向全世界大聲宣佈「我很幸福」，但是很多過火行為難免會讓身邊人覺得尷尬，連朋友們看見都會想將其拉入「黑名單」，甚至令你和親密好友漸行漸遠，究竟有哪些令人討厭的情侶「放閃」行為呢？

五大令人討厭的情侶行為：（點閱下圖查看）

愛放閃的情侶容易分手？心理專家:過度秀恩愛的情侶缺乏「安全感」

Couples are taking these photos, straight away putting them online and then watching the likes and comments instead of being with their partners. Nikki Glodstein

來自澳洲的兩性專家Nikki Glodstein指出，一些在社交網站上喜歡分享大量秀恩愛照片或貼文的情侶，感情極度缺乏安全感和信心，因此他們要從旁人身上來獲取安全感和自信。這些高調的情侶渴望讚賞與羡慕的留言，激增的「like數」去鞏固愛情。又或者害怕另一半隨時會被人搶走而要宣示主權，反觀這段感情關係已經出現憂慮及不信任，放閃者可能比較沒有自信，喜歡比較。

此外，專家指出他們所做出的甜蜜姿勢和表情，不是自然而然的，而是特意做出來「給人看」，或者是其他人「想見到的」最佳情侶模樣。但背後，這些情侶的關係並不是照片中顯示得如此親密，更可能正陷入掙扎與不安中。而一些字眼如「my girl」、「my man」同時反映放閃者控制慾和佔有慾較強。

高調感情透露關係的不安全感，愈容易分手。（Unsplash）

Why don’t you take a photo because it’s a nice memory and a moment you want to look back to? Nikki Glodstein

幸福不需要靠「曬」出來。（Unsplash） 兩性專家表示感情應該回歸「Real life」，最重要的是彼此真實的相處過程。和另一半拍攝放閃照不是為了「呃like」，而是真正想要記錄美好回憶。美好感情也不是靠按讚、一張曬命照片、一個甜蜜的hashtag就能維持，如果過分重視自己與伴侶在社交網站上的形象，反而會增加二人相處的壓力。 最後，專家提醒社交媒體無法反映「真實生活」，長期以放閃方式自欺欺人，只能「營造」幸福，卻不能真正過上幸福生活！

參考資料：〈COUPLES OVERSHARING ON SOCIAL MEDIA DO SO TO MASK RELATIONSHIP INSECURITIES, EXPERT SUGGESTS〉