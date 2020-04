對於不愛電玩的女友而言,情侶間最大的敵人可能就是「遊戲機」,當另一半沉醉遊戲世界時又會聯想到自己的吸引力竟不及「死物

」﹖於是女方便挖空心思想出千方百計吸引正在沉迷打機的男友,造就近日外國網上掀起一個全裸挑戰「Naked Challenge」熱潮,在男友打機、工作或是講電話時,女朋友以全裸的姿態出現在對方面前,務求吸引另一半的注目,更順道拍下對方千奇百怪的反應。

周杰倫在圈中出名大不透的男孩,不知道有沒有給昆凌出現很多的幼稚行動呢?(ig@jaychou)

近日外國流行的全裸挑戰「Naked Challenge」看似是女朋友幼稚的行為,卻能令男朋友慾火焚身、崩潰大笑、驚訝並報以腼腆和立馬放下手頭上的活動奔去女方的懷抱中。每對情侶都有各自的相處模式,有些情侶總是「火星撞地球」,常常逗嘴互相開玩笑;有些情侶則肉麻黐身,常以娃娃音和疊字稱對方,或有些情侶相處特別成熟,不過無論兩人是怎樣的相處,最重要是舒服自在。但根據外國心理學學家Dr.Dacher Keltnerh的一本著作《Born to Be Good: The Science of a Meaningful Life》指出,情侶相處之間愈幼稚,其感情會更好,是基於以下兩大原因。

情侶之間幼稚開玩笑 可輕易紓壓和撫平衝突

周杰倫貿與昆凌婚後的生活一直十分的美滿 (ig@jaychou)

每一對情侶相處的模式各有不同,不過根據書中《Born to Be Good: The Science of a Meaningful Life》指出,知道如何取笑彼此的情侶,在相處關係總體上更快樂,而且更善於處理衝突。當情侶吵鬧時,幼稚互動有着重要的修復關係作用,可以緩和衝突,書中提到一個的例子:「你不洗碗的事實真是困擾着我,但我仍然愛你。沒什麼大不了的,我們可以解決這個問題。」當情侶以幼稚或開玩笑的互動方式提出問題,使彼此能夠以合作和愉快的方式表達衝突問題,減少利用嚴肅責備的方式指責對方的不是,從而達到更好的的情侶關係。

情侶幼稚互動可紓壓 帶來更多的歡笑快樂 關係更長久

黃翠如和蕭正楠的個性都十分的搗蛋 (ig@wongtsuiyu)

情侶之間的相處有很多種形式,總有人是偏向以嘻嘻哈哈、吵吵鬧鬧的鬥嘴說話相處模式代替令人聽完會雞皮疙瘩的甜蜜對話,有的情侶則會偏向簡單成熟的平穩模式,有的情侶便動不動以惡搞另一半的幼稚舉動來故意整作弄對方,但正正就是這種最真摯,沒有臉子包袱的相處方式,讓情侶在幼稚互動中呈現最真實的自己。

黃翠如和蕭正楠由認識到相戀,再到結婚都是一直恩恩愛愛(ig@wongtsuiyu)

在心理學家Dr.Dacher Keltnerh在書中說出一個有趣的發現,笑聲是證明一段關係是否健康的證據。他在書中提到一個研究結果,結果得出對於平均結婚13.9年後便離婚的夫婦來說,他們的關係正是沒有了笑聲,該研究結果更指出,在婚姻的早期階段,憤怒和蔑視是劇毒,令關係變得更差,同時在親密關係的後期階段,缺乏笑聲(快樂),導致雙方分道揚鑣。不少關係好的夫婦或情侶都是以幼稚互動令雙方開懷大笑,帶來更多的歡笑快樂,從而令感情更長久。

幼稚肉麻說話方式 令大腦產生戀愛感

陸浩明(6號)出名搞笑歡樂,經常對女朋友陳詩欣開玩笑(ig@lukhoo)

總免不了一個人獨自外出,有時卻不經意聽到隔壁情侶以超級肉麻的暱稱稱呼彼此,更說出一些疑似是「兒語(baby talk)」的說話,例如,「BB」、「豬豬」、「錫錫」或「愛愛」等,會令人雞皮疙瘩的字眼,雖然旁人看起來十分肉麻,但原來情侶之間利用幼稚肉麻的方式對話,感情會更親密,因會令大腦產生戀愛感覺。

據美國健康雜誌《Psychology Today》報導指出情侶之間使用的疊字方式稱呼對方,不僅可以喚醒對方童年時期對於母愛的情感記憶,同時可刺激腦部分泌與「愛」相關的神經傳導物質,例如,多巴胺(Dopamine)、苯乙胺(Phenylethyamine)亦叫做「愛情化學劑」(love chemical)和催產素(Oxytocin)。以上三種的神經傳導物質都可讓大腦傳遞愉快和興奮等正面情緒,令到情侶的關係變得更好。

資料來源:《Born to Be Good: The Science of a Meaningful Life》,《Psychology Today》,《inc.com》