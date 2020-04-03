對於不愛電玩的女友而言，情侶間最大的敵人可能就是「遊戲機」，當另一半沉醉遊戲世界時又會聯想到自己的吸引力竟不及「死物

」﹖於是女方便挖空心思想出千方百計吸引正在沉迷打機的男友，造就近日外國網上掀起一個全裸挑戰「Naked Challenge」熱潮，在男友打機、工作或是講電話時，女朋友以全裸的姿態出現在對方面前，務求吸引另一半的注目，更順道拍下對方千奇百怪的反應。

周杰倫在圈中出名大不透的男孩，不知道有沒有給昆凌出現很多的幼稚行動呢？(ig@jaychou)

近日外國流行的全裸挑戰「Naked Challenge」看似是女朋友幼稚的行為，卻能令男朋友慾火焚身、崩潰大笑、驚訝並報以腼腆和立馬放下手頭上的活動奔去女方的懷抱中。每對情侶都有各自的相處模式，有些情侶總是「火星撞地球」，常常逗嘴互相開玩笑；有些情侶則肉麻黐身，常以娃娃音和疊字稱對方，或有些情侶相處特別成熟，不過無論兩人是怎樣的相處，最重要是舒服自在。但根據外國心理學學家Dr.Dacher Keltnerh的一本著作《Born to Be Good: The Science of a Meaningful Life》指出，情侶相處之間愈幼稚，其感情會更好，是基於以下兩大原因。

情侶之間幼稚開玩笑 可輕易紓壓和撫平衝突

周杰倫貿與昆凌婚後的生活一直十分的美滿 (ig@jaychou)

每一對情侶相處的模式各有不同，不過根據書中《Born to Be Good: The Science of a Meaningful Life》指出，知道如何取笑彼此的情侶，在相處關係總體上更快樂，而且更善於處理衝突。當情侶吵鬧時，幼稚互動有着重要的修復關係作用，可以緩和衝突，書中提到一個的例子：「你不洗碗的事實真是困擾着我，但我仍然愛你。沒什麼大不了的，我們可以解決這個問題。」當情侶以幼稚或開玩笑的互動方式提出問題，使彼此能夠以合作和愉快的方式表達衝突問題，減少利用嚴肅責備的方式指責對方的不是，從而達到更好的的情侶關係。

情侶幼稚互動可紓壓 帶來更多的歡笑快樂 關係更長久

黃翠如和蕭正楠的個性都十分的搗蛋 (ig@wongtsuiyu)

情侶之間的相處有很多種形式，總有人是偏向以嘻嘻哈哈、吵吵鬧鬧的鬥嘴說話相處模式代替令人聽完會雞皮疙瘩的甜蜜對話，有的情侶則會偏向簡單成熟的平穩模式，有的情侶便動不動以惡搞另一半的幼稚舉動來故意整作弄對方，但正正就是這種最真摯，沒有臉子包袱的相處方式，讓情侶在幼稚互動中呈現最真實的自己。

黃翠如和蕭正楠由認識到相戀，再到結婚都是一直恩恩愛愛(ig@wongtsuiyu)

在心理學家Dr.Dacher Keltnerh在書中說出一個有趣的發現，笑聲是證明一段關係是否健康的證據。他在書中提到一個研究結果，結果得出對於平均結婚13.9年後便離婚的夫婦來說，他們的關係正是沒有了笑聲，該研究結果更指出，在婚姻的早期階段，憤怒和蔑視是劇毒，令關係變得更差，同時在親密關係的後期階段，缺乏笑聲（快樂），導致雙方分道揚鑣。不少關係好的夫婦或情侶都是以幼稚互動令雙方開懷大笑，帶來更多的歡笑快樂，從而令感情更長久。

幼稚肉麻說話方式 令大腦產生戀愛感

陸浩明（6號）出名搞笑歡樂，經常對女朋友陳詩欣開玩笑(ig@lukhoo)

總免不了一個人獨自外出，有時卻不經意聽到隔壁情侶以超級肉麻的暱稱稱呼彼此，更說出一些疑似是「兒語（baby talk）」的說話，例如，「BB」、「豬豬」、「錫錫」或「愛愛」等，會令人雞皮疙瘩的字眼，雖然旁人看起來十分肉麻，但原來情侶之間利用幼稚肉麻的方式對話，感情會更親密，因會令大腦產生戀愛感覺。

據美國健康雜誌《Psychology Today》報導指出情侶之間使用的疊字方式稱呼對方，不僅可以喚醒對方童年時期對於母愛的情感記憶，同時可刺激腦部分泌與「愛」相關的神經傳導物質，例如，多巴胺（Dopamine）、苯乙胺（Phenylethyamine）亦叫做「愛情化學劑」（love chemical）和催產素（Oxytocin）。以上三種的神經傳導物質都可讓大腦傳遞愉快和興奮等正面情緒，令到情侶的關係變得更好。

【按圖看】圈中不少恩愛夫婦和情侶都會做看似幼稚的互動，其實非常窩心：

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資料來源：《Born to Be Good: The Science of a Meaningful Life》，《Psychology Today》，《inc.com》