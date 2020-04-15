說到日本一代男神，大家都會想起木村拓哉。即使是不同年代的女生，也會被木村的魅力迷倒，特別是年輕時的木村更是紅到發紫，俊俏的臉孔更是俘虜了天下間萬千少女。這位萬人迷最後卻在事業正如日中天之時情歸工藤靜香，而且結婚20年也是保持零緋聞的良好紀錄，到底工藤靜香有什麼魅力讓木村只情迷她一人呢？

工藤靜香和木村結婚後就成為了全日本的「女人公敵」，更多次登上了「日本最討厭女人」排行榜，可是工藤靜香卻甘願背負著這個罵名20多年，婚後努力相夫教子，以高情商經營著這段婚姻並面對所有的流言蜚語。

工藤靜香和木村拓哉的婚姻可以說是日本藝能界的一時佳話。(木村拓哉@微博)

木村拓哉只經歷過兩段戀愛，而工藤靜香就是他的第二任戀人，他在失戀的時候遇到了工藤靜香，兩人因為出道經歷相近而且興趣相同，一拍即合並火速陷入熱戀，在拍拖一年後工藤靜香懷孕了，他們決定要「奉子成婚」，木村拓哉更在演唱會上發表公布結婚消息「雖然很任性，但我要結婚了」，一句話就震驚全日本。他更曾經在媒體前表白過，當有媒體問及結婚對像是誰時，他霸氣地回答了一句：

「除了她，還有誰」

木村拓哉在失戀時遇上工藤靜香，兩人一拍即合並火速陷入熱戀。1999年開始戀愛，拍拖一年後就直接結婚。(微博圖片)

工藤靜香曾是樂壇天后

要成為木村拓哉的女人就注定要承受巨浪般的壓力，木村的第一任女友就是因為承受不住壓力最後分手，但是工藤靜香卻擁有強大的心理素質去包容一切。工藤靜香其實比木村拓哉更早時間成名，她在1987年代從女團「小貓俱樂部」單飛，以個人歌手身分出道，秀氣又精緻的外貌加上直率性格，讓她從大純批真女星中奪圍而出，成為日本80年代末到90年代中紅極一時的偶像，是當時樂壇「四大偶像天后」之一。她的「不良少女」形象更擄獲了不少男生的心，在她當紅時期木村拓哉也只是一個沒有名氣練習生而已，之後木村拓哉憑著多部日劇走紅，事業才大躍升，成為了萬千少女的男神。

工藤靜香曾經是日本80年代末到90年代中紅極一時的偶像。(YouTube截圖)

按圖看更多工藤靜香偶像時期美照：

工藤靜香和木村拓哉拍拖時已經被指配不上男神級別的木村，二人結婚後工藤靜香從外貌、穿搭、生活品味等等都被處處攻擊，她和木村的婚變傳言更是時不時就會出現，甚至連木村拓哉所在的組合SMAP解散的事情也被歸咎到她身上，真的是「躺著也中槍」。

工藤靜香更多次蟬聯日本雜誌《週刊文春》票選的「我最討厭女星」冠軍，投票的網民都認為工藤靜香是「有心機」的女人才能嫁給木村，甚至還收過無數來自粉絲的恐嚇信。比木村拓哉大兩歲的工藤靜香的樣子也常被網民嘲笑「老得太快」，時至婚後多年的今日,仍然有很多人認為她襯不起當木村拓哉的太太。

工藤靜香因「搶了」木村拓哉，從外貌、穿搭、生活品味等多年來經常被攻擊，常被都網民指「很老」。(kudo_shizuka@IG)

工藤靜香漠視網民攻擊 生活多姿多彩

不過工藤靜香對於這些攻擊一於置之不理，她甘願做木村背後的女人，並為家庭放棄了自己的演藝事業，曾經有傳媒問過她會不會懷念以前的偶像生活，她卻表示現在她生命中最重要的就是木村、女兒、自己和狗狗。即使在婚後的這20年裡，工藤靜香也不甘於當一個百無聊賴的家庭主婦，她把自己的藝術天份揮灑在畫畫和珠寶設計上，更創立出個人銀飾品牌TREASURE IIII，她的畫作連續15年入選日本六本木國立美術館的作品展。

工藤靜香的藝術作品:

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49歲的工藤靜香身材保養得宜，身形纖瘦。(kudo_shizuka@IG)

現年50歲的工藤靜香身材線條依然像少女一樣苗條，閒時就愛和木村出海衝浪和釣魚，充滿活力。早已淡出幕前的她最近的重心就是兩位女兒的娛樂發展，小女兒木村光希曾經說過想成為像媽媽一樣強大的女星，可見工藤靜香帶給女兒的影響非常深刻，更是一個受尊敬的媽媽，或許就是工藤靜香的這份堅強又灑脫的魅力，為了家庭甘願毅然引退的偉大，廣闊又不介意閒言的胸襟，才令一代男神不能自拔地鍾情於她吧！

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放眼娛樂圈中，也有不少類似的俊男不是配「美女」的明星夫妻配搭，在不少粉絲心中的男神理所當然就要配上女神級的女人，才叫門當戶對，但是現實往往相反。不少俊男美女的明星情侶都落得個分手、離婚的下場，反而很多男星跟平凡的圈外女友卻甜蜜恩愛，讓人羨慕不已。只要是真愛，外貌美醜又有何關係呢?

按圖看更多俊男不是配「美女」的明星夫妻：