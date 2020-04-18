Netflix日本真人秀《雙層公寓》推出新一季，即刻引起熱烈迴響，新成員吉田夢的加入十分吸睛，亮眼形象馬上吸引大批粉絲。擁有天使面孔魔鬼身材的她，不但擄獲寓所内男生們的芳心,節目之外也是眾人追捧的火辣女神！到底「人氣女」吉田夢用哪幾招奪得異性芳心呢？

（以下内容含有劇透）逃生門在此：

天使面孔 魔鬼身材——吉田夢

《雙層公寓》最新一集，又有高顔值女成員加入，來自日本北海道富良野的她，不單是科技公司的粉領族，擁有火辣身材的她同時兼職做模特兒。吉田夢有著一雙水汪汪、充滿無辜感的大眼睛，加上日本女生的溫柔氣質，甜美微笑一笑傾城，是男生們心目中的「理想情人」。

今年24歲的吉田夢在科技公司上班。（___yuume.18 @IG）

除了可愛長相，才24歲的吉田夢有著令人生羡的火辣身材，上圍豐滿的她，擁有「螞蟻腰」，凹凸有致的身材，一看就讓人心跳加速！除了上班族工作外，吉田夢還進軍寫真界，拍攝過不少寫真雜誌照。機緣巧合下，她接觸到賽車女郎的活動後產生興趣，一頭栽進賽車界，還一舉拿下2019年「年度賽車皇后」獎座！入住《雙層公寓》後，小夢更擄獲不少男成員之心，究竟除外表以外，她是如何讓男生們神魂顛倒？

吉田夢身材火辣，更因拍攝《雙層公寓》人氣更水漲船高。（___yuume.18 @IG）

迷人吉田夢擄獲男生的心靠這3招！（點閱下圖查看）

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