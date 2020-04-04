美國歌手Billie Eilish是現時炙手可熱的女歌手，在第62屆格林美獎（Annual Grammy Awards）上首次提名已奪得4項大獎，更打破當年美國天后 Taylor Swift 20歲的記錄，以18歲之齡成為格林美史上最年輕的年度專輯得獎者。 小小年紀已經成為全球追捧的歌手，不敢讓Justin Bieber像是看到從前的自己，在訪問中哽咽提到想保護Billie Eilish。

Billie Eilish在格林美獎成績超然，橫掃年度專輯、年度歌曲、年度製作，以及最佳新人等獎項。（billieeilish＠Instagram）

今年才18歲的Billie Eilish，是現時全球大熱的女歌手，早在爆紅名曲《Bad Guy》唱到街知行聞時，她的名氣已經不斷遞增。

13歲的Billie，與哥哥Finneas O’Connell創作了《Ocean Eyes》送給她的跳舞老師編舞，並上載到網上音樂平台SoundCloud，怎料在網絡爆紅。因此吸引音樂公司找上兄妹，他們也從此走上成名之路，由於22歲的Finneas比較專注幕後，因而焦點都放在Billie身上，他們憑着在家創作的專輯《When We All Fall Asleep,Where Do We Go？》勇奪格林美的「最佳年度專輯」，何等光榮；最近接受Apple Music訪問的 Justin Bieber 也大讚她是超級巨星（Superstar），同時也令Justin感到擔憂。

Billie Eilish終於在去年的Coachella與Justin Bieber見面。（justinbieber＠Instagram）

Justin Bieber 曾是眾矢之的：我願意去保護她

眾所周知，來自加拿大的Justin Bieber 當年13歲憑《Baby》唱遍全球，可惜成名太早，年紀輕輕擁有所有，人人都愛他，成為全球焦點，也因而承受巨大的壓力，不知不覺誤入歧途，吸毒、犯罪、濫交等無一例外。一夕間，由萬人迷，成為眾矢之的，最後患上抑鬱症，他擔心Billie會步他後塵，在Apple Music 訪問哽咽說出：「I just wanna protect her, you know? I don't want her to go through what I want through...if she ever needs me, I'm just a call away.」（我願意去保護她，我不想她要經歷我所經歷...如果她需要我的幫忙，我一定會伸出援手。）

+ 5 + 4 + 3

Justin 幸好遇到太太Hailey Bieber，讓他感到不離不棄的愛與鼓勵，令他走出陰霾，從新走上舞台；Justin會關心Billie除了是看見自己從前，更是因為Billie是自己的粉絲，Billie 多次表明Justin是她偶像，兩人初次相見時，她也主動擁抱他長達30秒，她更分享自己房間滿滿Justin海報的照片。

按圖看哪些曾太早成名後崩壞的明星＝＝＞

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Billie Eilish 也會因成名太早注定崩壞？

Justin的擔心不無原因，除了他，還有很多太早成名的明星，不敵壓力、物質，走了歪了，像是Miley Cyrus一改甜美清純的形象，以充滿性暗示與過份性感的造型出場和演繹其音樂作品，雖然曾因為前夫Liam Hemsworth一度變回鄰家女孩，但最後還是走叛逆風格，我們再也看不到可愛的Miley。

最近Billie Eilish行為一反常態，令人擔心？點圖即看變化＝＝＞

平日愛穿「大800倍」衣服 演唱會忽然脫剩內衣？

Billie曾經接受澳洲版《Vogue》的訪問指：「我總是愛穿比本人還要大800倍的衣服，因為我不希望讓別人有機會批評我的身材」可見Billie也留意到作為女性的公眾人物，容易令焦點模糊；3月中，Billie在邁阿密演唱會上竟然播出脫了上衣的片段，並說到：

這個身體是我與生俱來，這不是你想要的？如果我穿舒適的衣服，我就不是女人。如果我脫去衣服，我就是蕩婦。雖然你從沒見過我的身體，但你仍然批評，為何為了這些東西批評我？我們因為其他人的身形定下假設。我們決定他們是誰。我們決定他們的價值。我的價值只是來自你的感覺？還是，你對我的意見並非我的責任？ Billie Eilish

片段內容是質疑大眾對女性身材的假定。但一反常態，令人開始擔心她會改變以往形象。

粉絲都希望Billie Eilish保持她的個人風格。（billieeilish＠Instagram）

作為粉絲，當然不希望偶像會「走歪」，雖然Billie形象奇特，但她內心善良，從小與家人關係甚好，就算公司說給她更好的製作人時，但也堅持與哥哥合作；因為想引起大家關注「妥瑞症」，而公布自己病情；就算自己得獎，但也認為Ariana Grande更值得，沒有因為小小年紀，而不可一世。願Billie Eilish不會因為輿論，失去自我，堅持做獨特的自己走下去。