美國歌手Billie Eilish是現時炙手可熱的女歌手,在第62屆格林美獎(Annual Grammy Awards)上首次提名已奪得4項大獎,更打破當年美國天后 Taylor Swift 20歲的記錄,以18歲之齡成為格林美史上最年輕的年度專輯得獎者。 小小年紀已經成為全球追捧的歌手,不敢讓Justin Bieber像是看到從前的自己,在訪問中哽咽提到想保護Billie Eilish。

Billie Eilish在格林美獎成績超然,橫掃年度專輯、年度歌曲、年度製作,以及最佳新人等獎項。(billieeilish@Instagram)

今年才18歲的Billie Eilish,是現時全球大熱的女歌手,早在爆紅名曲《Bad Guy》唱到街知行聞時,她的名氣已經不斷遞增。

13歲的Billie,與哥哥Finneas O’Connell創作了《Ocean Eyes》送給她的跳舞老師編舞,並上載到網上音樂平台SoundCloud,怎料在網絡爆紅。因此吸引音樂公司找上兄妹,他們也從此走上成名之路,由於22歲的Finneas比較專注幕後,因而焦點都放在Billie身上,他們憑着在家創作的專輯《When We All Fall Asleep,Where Do We Go?》勇奪格林美的「最佳年度專輯」,何等光榮;最近接受Apple Music訪問的 Justin Bieber 也大讚她是超級巨星(Superstar),同時也令Justin感到擔憂。

Billie Eilish終於在去年的Coachella與Justin Bieber見面。(justinbieber@Instagram)

Justin Bieber 曾是眾矢之的:我願意去保護她

眾所周知,來自加拿大的Justin Bieber 當年13歲憑《Baby》唱遍全球,可惜成名太早,年紀輕輕擁有所有,人人都愛他,成為全球焦點,也因而承受巨大的壓力,不知不覺誤入歧途,吸毒、犯罪、濫交等無一例外。一夕間,由萬人迷,成為眾矢之的,最後患上抑鬱症,他擔心Billie會步他後塵,在Apple Music 訪問哽咽說出:「I just wanna protect her, you know? I don't want her to go through what I want through...if she ever needs me, I'm just a call away.」(我願意去保護她,我不想她要經歷我所經歷...如果她需要我的幫忙,我一定會伸出援手。)

Justin 幸好遇到太太Hailey Bieber,讓他感到不離不棄的愛與鼓勵,令他走出陰霾,從新走上舞台;Justin會關心Billie除了是看見自己從前,更是因為Billie是自己的粉絲,Billie 多次表明Justin是她偶像,兩人初次相見時,她也主動擁抱他長達30秒,她更分享自己房間滿滿Justin海報的照片。

Billie Eilish 也會因成名太早注定崩壞?

Justin的擔心不無原因,除了他,還有很多太早成名的明星,不敵壓力、物質,走了歪了,像是Miley Cyrus一改甜美清純的形象,以充滿性暗示與過份性感的造型出場和演繹其音樂作品,雖然曾因為前夫Liam Hemsworth一度變回鄰家女孩,但最後還是走叛逆風格,我們再也看不到可愛的Miley。

平日愛穿「大800倍」衣服 演唱會忽然脫剩內衣?

Billie曾經接受澳洲版《Vogue》的訪問指:「我總是愛穿比本人還要大800倍的衣服,因為我不希望讓別人有機會批評我的身材」可見Billie也留意到作為女性的公眾人物,容易令焦點模糊;3月中,Billie在邁阿密演唱會上竟然播出脫了上衣的片段,並說到:

這個身體是我與生俱來,這不是你想要的?如果我穿舒適的衣服,我就不是女人。如果我脫去衣服,我就是蕩婦。雖然你從沒見過我的身體,但你仍然批評,為何為了這些東西批評我?我們因為其他人的身形定下假設。我們決定他們是誰。我們決定他們的價值。我的價值只是來自你的感覺?還是,你對我的意見並非我的責任? Billie Eilish

片段內容是質疑大眾對女性身材的假定。但一反常態,令人開始擔心她會改變以往形象。

粉絲都希望Billie Eilish保持她的個人風格。(billieeilish@Instagram)

作為粉絲,當然不希望偶像會「走歪」,雖然Billie形象奇特,但她內心善良,從小與家人關係甚好,就算公司說給她更好的製作人時,但也堅持與哥哥合作;因為想引起大家關注「妥瑞症」,而公布自己病情;就算自己得獎,但也認為Ariana Grande更值得,沒有因為小小年紀,而不可一世。願Billie Eilish不會因為輿論,失去自我,堅持做獨特的自己走下去。