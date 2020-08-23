【七夕情人節｜心理測驗】七夕情人節（8月25日），是中國傳統情人節。你是期待，還是已失去了對節日，甚至愛情的期盼？立即看心理測驗，真愛總是不期而遇。

七夕情人節快到，別失去盼望，愛情隨時就是來自那個你認為最遙不可及的人。（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

當還未嚐過戀愛的滋味時，我們總在想像理想對象的模樣，有人覺得樂觀開朗就是最好的伴侶，有人則喜歡身邊那個顧家穩重，有人希望那個他高大英俊。然而，當碰上完全符合條件的人，第一眼或許會心動，來往久了，卻又提不起與對方戀愛的慾望。愛情奇妙在於彷如一場意外，你會愛上意想不到的對象。

愛情來臨時，往往難以預計。（《閨密》劇照）

愛情講求緣份，可遇不可求。有些女生立下「30歲前一定要結婚」的志向，主動積極尋找戀愛對象，掏心掏肺對待每一段感情，碰過不少「以為會愛一輩子的人」，卻始終只是過客。有些女生對愛情嗤之以鼻，比起戀愛更享受單身的自由，卻偏偏遇上愛的死去活來的對象。緣份就是如此，難以捉摸、不期而遇，真命天子隨時在始料不及的時間、地點出現。那麼你又會在哪個場合碰上你的真命天子呢？即做以下心理測驗，找出答案。

當好朋友問你借錢而你不願意借時，你會如何拒絕呢？

A.我家要裝修

B.開玩笑反問對方借錢

C.騙對方說自己投資失利

D.先答應但一拖再拖

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