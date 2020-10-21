林子博今晨(10月21日)於facebook發佈患癌太太董燕君（Shirley）離世的消息。林子博為前TVB無綫娛樂新聞主播，因而為人所熟悉，與太太結婚近17年一直甜蜜恩愛，更組成幸福的一家四口。然而，罕見癌症去年突然降臨在林子博太太身上，二人携手積極抗病，可惜無情的病魔最終也帶走了林子博太太的生命。

前TVB無綫娛樂新聞主播林子博，於今晨(10月21日)宣佈患癌太太董燕君（Shirley）離世的消息。（boblam007@FB）

林子博於個人Facebook專頁「林子博-我們這一家」發文，寫下：「外父外母～請原諒我沒有好好照顧你們的女兒。你們已團聚了嗎？老婆～我會照顧好詠渝、卓楠！你放心走吧！愛你！」林子博在字句中自責未有好好照顧太太，也對天上的太太董燕君（Shirley）承諾會照顧好一對仔女，希望她可安息，放心離開人世。

林子博於個人Facebook專頁發文寫下對離世太太董燕君（Shirley）的承諾與愛意。(林子博Facebook)

林子博曾因太太患癌加失業雙重打擊 四周奔波籌昂貴醫藥費

林子博與患癌太太董燕君（Shirley）在過的一年多携手抗病的經歷，感動了許多的圈外圈內的朋友，也得到不少熱心的香港人支持。林子博與太太董燕君於2003年結婚，育有一子一女，一家四口幸福美滿羡煞旁人，然而，忽然一道噩耗晴天霹靂地「擊中」他們一家人。林子博太太董燕君在去年確診患上極罕有癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第四期，檢查後發現癌細胞已經擴散到肝臟、肺部等身體内不同器官，情況嚴重。本是無綫電視主持的林子博，又突然不獲無綫電視續約，頓時失去了經濟來源。太太生病加上失業的雙重打擊，當時讓林子博一度陷入低潮。

林子博與太太董燕君（Shirley）育有一子一女。（boblam007@FB）

▼▼▼【林子博一家四口家庭照】▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

林子博太太董燕君（Shirley）證實患癌以後，照顧家庭的重任一下子全部壓在了他的肩膀上。太太治療癌症的醫藥費要價不菲，每月服用的標靶藥要價2萬元，林子博不敢懈怠，周圍奔波工作賺取生活費。另一邊廂，那時得知患病噩耗的太太董燕君必須默默承受巨大的病痛，因病經常感覺眩暈，不停嘔吐及腹瀉，全身骨痛，甚至頸部腐爛，她也因體力不支導致無法工作。再加上難以形容的心理壓力，讓她一度十分憂鬱及灰心，據悉覺得自己隨時會離開人間，甚至將銀行及社交媒體帳號的密碼全部告知丈夫林子博，深怕隨時有任何不測……

林子博太太董燕君（Shirley）去年證實患上罕見癌症。(shirley.tung.9@FB）

當時的打抗病之路雖然艱難，不過林子博夫妻二人決定勇敢公開病情，在家人陪伴及旁人的幫助下太太董燕君（Shirley）積極抗癌，一直以來林子博更是得到不少娛樂圈朋友的關心及幫助，向二人雪中送炭，希望助二人捱過難關。林子博太太董燕君在去年底完成了半年的化療療程，病情一度得到控制。今年5月初她更堅強地表示：「喺未來嘅日子，我想可以活得比以前更開心、更精彩！你哋個個咁錫我！我一定會撐下去！」

誰料今年8月，因病情反覆林子博太太董燕君（Shirley）再度入院，幸好留院數日後終能出院。她在社交平台上分享這次入院治療，雖然對病情並沒有太大幫助，但至少緩解了痛楚，她知道醫生已經盡力，縱使無助感很重，但明白很多東西都要靠自己。

林子博與太太董燕君（Shirley）一直積極抗病，更得好心人資助藥費。(林子博Facebook)

上月林子博在facebook公開為太太董燕君（Shirley）籌募醫療費用，更得到不少有心人熱心幫忙，本月初開始，他的太太接受了第一針的「幹細胞治療」，病情亦一度出現好轉，令眾人都欣喜不已。林子博亦打算往後安排太太到台灣接嘗試免疫細胞治療，可惜最終還是不敵癌魔病逝。

林子博與太太結婚近17年 真愛超越生死

林子博與太太董燕君（Shirley），一直同甘共苦，走過許多風風雨雨。（boblam007@FB）

林子博與太太董燕君（Shirley）結婚至今已近17年，兩人曾有過爭吵，亦經歷過充滿負能量的低潮期。但是他們仍然願意携手面對病魔，相伴左右走上抗癌之路，共度患難。林子博對太太董燕君不離不棄、無微不至的照顧令人感動。這份至死不渝的愛情無比珍貴，真正體現了結婚誓詞「無論富或貧、健康或疾病」都會守護對方的初衷，忠貞不渝。想必世間最動情的告白，就是長長久久的陪伴。在與太太董燕君（Shirley）抗病期間，林子博成為太太最大的支柱，更向太太董燕君深情表白：「未來還有很多事情，我們要一起去經歷」。如今太太雖然病逝，但相信二人的愛可跨越生死，繼續換一個方式，延續下去。