愛情心理︱ 寵物看真實個性 養狗代表專一 養這寵物最難親近？

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-01-31 11:00

【愛情心理】愛狗人士讓人感覺容易親近，養寵物原來也可反映一個人的內心性格。每個人養寵物的原因都各有不同，有人太寂寞想找個伴，有人出於同情，有人養罕有品種為了炫耀自己的身份地位，台灣心理醫生林萃芬在她的新書《從習慣洞察人心》中，觀察分析寵物選擇背後隱藏的性格。

愛情心理︳養狗的男性特別有責任心？（《對我而言可愛的她》劇照）

養狗的人：專一 有責任心

狗是最忠心的寵物，相信無人會不認同。電影或電視劇不時都會用狗與主人之間感情作題材，編寫出一個個動人的故事。重視寵物忠心程度的人，選擇另一半或朋友時，也會很重視對方的忠誠度。而他們也會對另一半專一，並且很有責任心，重視家庭。在事業上，他們也會盡忠職守，而且大多會對上司絕對服從，即使被罵也沒有半點怨言。

愛情心理︳養狗代表較重視另一半的忠誠度。（《衣櫃裡的貓》劇照）

養惡犬的人：人際關係疏離

有些人會在家門掛上「內有惡犬請勿進入」，有時候只是為了「防盜」，但有時帶有警告意味，表明會攻擊接近家中的人，而且絕不手軟。林醫生在書中表示如果飼養天性兇殘的惡犬，背後可能意味住他們擁有疏離的人際關係，對身邊的人都充滿敵意。若然他們放任自己的攻擊別人，代表他們沒有同情心，甚至有可能是危險分子。

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參考資料：《從習慣洞察人心》

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