【唐綺陽每週星座運程】雙魚要懂拒絕爛桃花　天秤別排斥朋友介紹

日、水入開創星座零度，展開全新的氣象，共同度過巨變下帶來的壓力。水星太陽進山羊，政府政策、公司高層成矚目焦點，社會基層、勞工大眾的權益受到關注。木土合相高峰，人馬撥雲見日、豁然開朗。日、天120度，適合往務實的方向調整，在職場或理財方面，有出人意表的決定。金、火三分相在火象星座，開始多為自己著想，事情變化多，應明快處理、接受改變。