【唐綺陽每週星座運程】雙魚要懂拒絕爛桃花　天秤別排斥朋友介紹

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日、水入開創星座零度，展開全新的氣象，共同度過巨變下帶來的壓力。水星太陽進山羊，政府政策、公司高層成矚目焦點，社會基層、勞工大眾的權益受到關注。木土合相高峰，人馬撥雲見日、豁然開朗。日、天120度，適合往務實的方向調整，在職場或理財方面，有出人意表的決定。金、火三分相在火象星座，開始多為自己著想，事情變化多，應明快處理、接受改變。

▼▼▼按圖放大看本星期各星座的運程▼▼▼

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重要星象：日水入開創星座零度，水星太陽進山羊，木土合相高峰，日天120度，金火三分(火象)

工作注意：巨蟹、處女、山羊、水瓶

巨蟹：稍作停頓別著急，要因應別人調整腳步

處女：讓思緒再開放點，窮則變、變則通

山羊：是福是禍還很難說，請稍安勿躁

水瓶：事情來得趕、變化多，動作快就對了

桃花注意：金牛、雙子、天秤、雙魚

金牛：挫折能讓人變好，要懂得正向看待

雙子：別故意不聽，以免溝通有障礙

天秤：不要排斥介紹，當作多認識朋友

雙魚：面對爛桃花，拒絕要有技巧

財運注意：獅子、人馬

獅子：理財方面考慮多，有資金不足的煩惱

人馬：積極建設花費大，錢多用於升級配備

健康注意：白羊、天蠍

白羊：要繼續養生別過勞，避免弱點發作

天蠍：維持良好生活習慣，別自我放棄

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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