「性」與「愛」的關係密不可分！性愛是情侶之間最親密無間的一種行為，更是促進感情關係的潤滑劑，做愛時玉帛相見的時刻，對方的行為更容易透露出他對你的感情有多深，甚至連不同的性愛姿勢，都間接反映情侶之間的關係。

性愛是促進感情關係的潤滑劑，性愛姿勢體位原來也暗藏愛情秘密?（《天氣好的話，我會去找你》劇照）

性愛體位的秘密 透露了另一半與你的感情關係？

與愛人在床上翻雲覆雨，享受性行為的愉悅之餘，更多的是感受兩人相愛的激情與火花。性與愛密不可分，不同的性愛姿勢能夠透露出情侶之間的感情狀況，還能從另一半的性行為中解讀他對你的關愛及重視程度。最值得觀察男人的時間，就是進行親密關係時，6種性愛姿勢看出另一半愛你到底有多深？

不同性愛姿勢體位，其實也透露另一半對自己的感情。（《天氣好的話，我會去找你》劇照）

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