情人節時鐘酒店｜良心價$385附大露台 60吋螢幕星空戲院極浪漫

撰文： 周咏詩 最後更新日期： 2021-01-27 15:46

情人節適逢農曆新年假期，街上人頭湧湧，不少情侶都希望找個地方靜靜地過二人世界。即使今年情人節有不少酒店推出「Staycation」優惠計劃，有些情侶還是對時鐘酒店情有獨鍾，除了時間上較彈性，不少時鐘酒店也設有主題房間，更添情趣。

然而，傳統時鐘酒店一向不設預約，只接受Walk-in，也甚少會列明價錢，過往每逢大時大節，更會出現「海鮮價」情況。不過，近年新式時鐘酒店興起，除了在社交平台列明價錢，也可以提早預約，不少更有「自助Check-in」免卻尷尬，今個情人節心思思計劃與另一半到時鐘溫存片刻，不妨看一看以下明碼實價的良心時鐘酒店。

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*以上價格為2021年1月20日向各時鐘酒店查詢之價格。

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