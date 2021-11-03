婚展2021｜入場即送$700禮物包免費擇日　優惠全攻略教取免費門票

籌備婚禮總有大小繁瑣事需要處理，想省時省錢，最方便當然是到婚展，今年的「香港婚紗展暨結婚博覽2021」及「香港婚宴博覽2021」於11月5至7日在灣仔會展舉行，情侶購票入場更送價值超過$700的禮品包，即看婚展著數優惠攻略，以及免費門票換領方法！



$700禮物包 護膚化妝用品餅卡優惠

「香港婚紗展暨結婚博覽2021」及「香港婚宴博覽2021」於灣仔會展舉行，參展商由婚紗攝影、婚禮攝錄、婚紗晚裝、新郎禮服，以至酒店及酒樓喜宴、珠寶首飾、婚禮佈置、結婚禮餅、結婚禮品、婚前檢查、證婚服務等都一應俱全，大部分參展商更會推出會場限定折扣及回贈，準新人不妨到場參考婚禮靈感，以及享受各種優惠！

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消費滿$1000換多重獎賞

除了有各式各樣的婚禮服務和產品優惠，今次婚展還有多重獎賞，例如Like主辦機構社交平台專頁，參加「我賞你Like」活動即賞小禮物一份，其後再參加Jump To Win遊戲，在限時內跳繩達指定次數即可贏餅卡一張，最高紀錄保持者更可贏得20張A-1 Bakery $50禮券！

當然還少不了「消費愈多獎賞愈多」，只要在場內消費滿$1000即可換領大會贈品一份，禮品種類包括嫁喜餅卡、名貴海味、美容護膚品、婚禮洋酒等。前往《香港01》攤位換領 「01積分」，即場換取禮物！

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香港婚紗展暨結婚博覽2021、香港婚宴博覽2021

日期：2021年11月5至7日

時間：中午 12 時至晚上8 時

地點：灣仔會展 Hall 5EFG

入場費：$25/位



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