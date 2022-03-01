飛虎3壯志英雄｜蕭正楠黃翠如因戲結緣　高調放閃：下輩子再約定

【飛虎3壯志英雄／蕭正楠】不少以歌手入行的藝人自跟TVB簽約後，都紛紛由歌手轉型演員，蕭正楠正是其中一名。他近日有份出演熱播劇集《飛虎3壯志英雄》獲關注，本次他所飾演的角色跟以往不同，亦正亦邪相信必定能有助帶動觀眾深入劇情。此外，自公開跟黃翠如的關係後，二人的互動得到不少觀眾的喜歡。



蕭正楠自小家中條件不好，日子過得相當窘困，童年是在監獄旁的宿舍中度過。其後父親檢測出患上鼻咽癌，為了幫補家計而成為一名平面模特兒，機緣下更獲得以歌手出道的機會。

【飛虎3壯志英雄／蕭正楠】蕭正楠由歌手成功轉型做演員。（IG@edwinsiu）

2002年蕭正楠正式踏入娛樂圈，陽光開朗的性格及擁有一把迷人的聲線讓他成為當年的樂壇新人王，橫掃各大音樂平台的新人獎。首張派台歌《眼光獨到》一推出已獲得不俗的成績，其後亦相繼推出不同的歌曲都取得不錯的迴響。之後蕭正楠選擇到內地發展歌唱事業，不過他未能於內地市場突圍而出，隨後滿約後決定轉型成為演員，正式開展十餘年的演藝之路。

▼▼▼【按圖看】蕭正楠由歌手一步步努力轉型成當紅小生，接演過不同類型角色▼▼▼

至於感情方面，仍未認識黃翠如前，蕭正楠曾於訪問中透露當時女友是一名新加坡人，據傳是曾一同合作的新加坡籍女主角符荷晴。其後又被爆出跟何傲芝交往的消息。直到2014年拍攝《師奶MADAM》跟同劇女主角黃翠如擦出愛火花。

▼▼▼【按圖看】黃翠如曾被誤會介入了蕭正楠及何傲芝感情？蕭正楠是名副其實愛妻號，經常公開大讚黃翠如▼▼▼

無人欣賞你，我欣賞你 蕭正楠

【飛虎3壯志英雄／蕭正楠】儘管二人已成為夫婦，蕭正楠跟黃翠如亦經常放閃。（IG@edwinsiu）

儘管二人已成為夫婦，蕭正楠跟黃翠如亦經常放閃。黃翠如只要有新劇播出或有想做的事蕭正楠都全力支持，不但於個人社交平台落力宣傳，有時更會身體力行到片場探班。當時二人的婚禮一切從簡，沒有太繁複的禮儀，在他們眼中只要彼此陪伴就足夠了。蕭正楠曾於社交平台寫：