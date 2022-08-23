白色強人2｜Patrick Sir補習天王轉型幕前　愛妻號事業家庭兩得意

【林溥來 Patrick Sir／白色強人2】TVB劇集《白色強人II》現正熱播，劇中有不少重量級演員參與演出，而林溥來 Patrick Sir 亦有份在劇中飾演神經外科副顧問醫生，與張曦雯、郭晉安等都有不少對手戲。林溥來自小出身貧苦，靠著自己努力學習，成功靠知識改變命運。由補習天王到主持到拍劇，事業發展可說是一帆風順，更因拍攝旅遊節目而認識到太太關宛珊，拍拖5年後於2016年結婚，更在去年誕下兒子，可說是事業、家庭兩得意！



【林溥來 Patrick Sir／白色強人2】林溥來 Patrick Sir 亦有份在《白色強人2》中飾演神經外科副顧問醫生。（patrick_sir_on_air＠IG）

白色強人2｜林溥來Patrick Sir出身貧苦靠知識改變命運 由補習天王轉型到幕前演出

現年45歲的林溥來 Patrick Sir 自小在九龍城橫頭磡邨長大，一家六口只住在僅得200多呎的單位，由於出身貧苦，所以中三開始就要幫鄰居的孩子補習幫補家計。林溥來自小就深信知識可以改變命運，所以在做兼職的同時也不忘努力讀書，中小學也就讀名校，畢業後更成功入讀香港科技大學修讀化學工程系，更完成了中文大學教育系碩士學位課程。

畢業後，林溥來投身於補習行業發展，更用一直努力儲起來的積蓄創業，成立了自己的補習社，成為了通識科及英文科「補習天王」，成功賺取到第一桶金。於2009年，他獲TVB邀請，於節目《通識通通識》中擔任專家主持，意想不到地因為這個機遇，令林溥來的幕前生涯就這樣開展了！

後來，林溥來在兒童節目《放學ICU》中主持「Patrick Sir英語通通識」環節，其後亦有份參與不同的綜藝節目，令「Patrick Sir」這個名字越來越深入民心。憑著林溥來出色的口才及精通兩文三語的技能，很快就成為了TVB的御用主持，在不少大型節目、頒獎禮中都不乏他的身影，近年更開始晉身戲劇界，開始有不少拍劇的機會，在最近熱播的《白色強人II》中也有見到他的演出。除了幕前工作外，林溥來現在更是3間補習社的老闆及幼稚園校監，事業可說是發展得一帆風順。

【林溥來 Patrick Sir／白色強人2】林溥來Patrick Sir出身貧苦靠知識改變命運，由補習天王轉型到幕前演出。（patrick_sir_on_air＠IG）

白色強人2｜林溥來Patrick Sir因拍攝旅遊節目與太太結緣 愛妻號事業家庭兩得意

林溥來因拍攝旅遊節目，認識到現在太太關宛珊，兩人拍拖5年後，於2016年結婚，至今相戀10年依然愛得甜蜜，林溥來更是圈中數一數二的寵妻好男人。兩人曾分享當年跟太太求婚的經過，過程相當搞笑及甜蜜，更令太太哭笑不得。他們指出，當時兩人在墨爾本，關宛珊突然表示想到沙灘，林溥來只好把戒指收在泳褲入面，因為擔心下水會把戒指弄不見，所以一直阻止關宛珊下水，當時關宛珊大感生氣，怎料對方竟在水中把收藏在泳褲內的戒指拿出來求婚，令關宛珊哭笑不得，雖然這個求婚經過相當可笑，但旁人聽起來也覺得十分甜蜜，亦令關宛珊很感動，相信也成為了他們的難忘回憶。

【林溥來 Patrick Sir／白色強人2】林溥來因拍攝旅遊節目，認識到現在太太關宛珊，兩人拍拖5年後，於2016年結婚。（kimmykwanb＠IG）

林溥來與關宛珊早前雙雙出席節目《日日媽媽好》時，林溥來公開大讚關宛珊是好老婆，讚太太煮飯做菜相當了得，又指太太幫助了自己不少，更成功助他建立一個快樂的家庭。2020年聖誕節，林溥來宣布太太關宛珊懷孕了5個月，作為廿四孝老公的他更指太太分娩時，希望可以陪伴太太入產房，更希望親自幫手剪臍帶，看得出林溥來對太太實在是寵愛有加！當時林溥來更有在社交平台留言表示：「辛苦你喇」、「我保證我們必定努力為你奉上幸福、快樂」，表達對太太的感激之意。

【林溥來 Patrick Sir／白色強人2】2020年聖誕節，林溥來宣布太太關宛珊懷孕了5個月，作為廿四孝老公的他更指太太分娩時，希望可以陪伴太太入產房。（patrick_sir_on_air＠IG）

【林溥來 Patrick Sir／白色強人2】林溥來對太太實在是寵愛有加！（patrick_sir_on_air＠IG）

林溥來可說是事業、家庭兩得意，轉眼間兒子已經1歲了！林溥來不時在社交平台上分享他們一家三口的溫馨合照，看得出他們一家十分幸福美滿。林溥來一家三口現居住在3000呎豪宅，家中更有過千呎的私人花園，書房更仿似一個迷你圖書館，林溥來如今苦盡甘來也是全靠他一直以來的努力，真真正正地靠知識改變命運。