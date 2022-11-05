怒轟女同事抄其穿衣風格　盤點職場5大心機婊特徵

相信在社會大學打滾過好幾年的女生們，一定見識過不少同事的討厭行為，不過大家一場同事，很多時候為了避免尷尬，也不會多作批評。近日一番網路熱話就引起廣大網友熱議，紛紛表示對事主的遭遇身同感受。原來事主被一位女同事瘋狂抄襲其穿著風格，其他同事們更笑稱她們是「孖公仔」，讓事主非常反感。



事主被一位女同事瘋狂抄襲其穿著風格，其他同事們更笑稱她們是「孖公仔」，讓事主非常反感。（韓劇《那年我們的夏天》劇照）

日前有一標題名為「女同事好鍾意抄我著衫style」的網路熱話瘋傳，事源樓主換了新工作，很多女同事，所以大家不時都會分享自己在哪裡買衣服。不久後，事主發現其中一位女同事特別喜歡問她的衣服在哪裡買，後來連整個穿衣風格都跟自己越來越像。除了上衣、褲，就連鞋子和手袋也一模一樣，同事們也紛紛說她們就像「孖公仔」，讓樓主感到很不是味兒。

事主發現其中一位女同事特別喜歡問她的衣服在哪裡買，後來連整個穿衣風格都跟自己越來越像。（韓劇《那年我們的夏天》劇照）

不過一些網民認為很多衣服都差不多，潮流也是某一段時間特別流行的，那時候每個人的穿衣風格都會變得很相像，認為是樓主過慮了。有些網民則認同樓主說法，更稱有遇過更差勁的人，就是在你面前說你的衣服不好看，私底下卻買了一樣的。他們覺得這樣的抄襲行為的真實動機是想要取代本尊，實在令人細思極恐。

想要避開這些職場地雷，我們必須認清她們真正的動機。先前有網民票選十大職場心機婊的特徵，其中包括：裝白痴、裝無辜、裝失憶、裝閨蜜和裝忙碌。

職場心機婊特徵 | 1. 裝白痴

職場上不免會有不少新手，剛剛投入社會，很多東西可能還不會是很正常的。（韓劇《Hush》劇照）

職場上不免會有不少新手，剛剛投入社會，很多東西可能還不會是很正常的。不過教了一次、兩次、三次還不會的話，要麼就是力有不逮，要麼就是在裝模作樣。恃著自己是新人，就像把工作丟給其他人，來減少自己的工作量與負擔，絕對是自私又不負責任的行為。

職場心機婊特徵 | 2. 裝無辜

裝無辜絕對是綠茶婊的最大特徵。（韓劇《她的私生活》劇照）

裝無辜絕對是綠茶婊的最大特徵，一群人裡面難免會有是非，有些人說別人壞話很明顯，基本上她對你的態度已經徹底的表現出了，不會遮遮掩掩。可是有一些人可能表面裝作同情你，或者是不理解為什麼其他人會排擠你，但實際上她的內心正在上演一齣宮廷劇，在勾心鬥角想要裝好人，當牆頭草。

職場心機婊特徵 | 3. 裝失憶

早年《小人國4》舞台劇的〈職場卸膊操〉其中一句金句「呢單野唔係我跟開」，正正能解釋什麼叫做職場上裝失憶。明明一開始那個提議是她提出的，最後泡湯就否認是自己負責那個案子，反而指出其他同事的名字，推卸責任。這樣絕對是職場的大忌，工作往往都是團隊合作，這一切其他同事都看在眼內，包括老闆也清楚知道這個人的人品，會對這個人打折扣，將來也未必給他發揮的機會。

職場心機婊特徵 | 4. 裝閨蜜

有些人才剛上班沒多久，就會跟不同的同事混熟，製造大家已經認識很久的假象。（韓劇《她的私生活》劇照）

有些人才剛上班沒多久，就會跟不同的同事混熟，製造大家已經認識很久的假象。這樣一來會讓對方覺得很尷尬，不知道該怎麼回覆你，其次那些裝熟的語氣和態度也有可能讓對方反感。因為通常我們跟要好的朋友聊天的時候，不會太有禮貌，也不會很著意用詞，或者會稱呼對方的暱稱。但換轉是才剛認識沒多久的同事，應該不會太喜歡這樣的相處模式。

職場心機婊特徵 | 5. 裝忙碌

裝忙碌就是「扮工」的代名詞。（韓劇《Black Dog》劇照）

裝忙碌就是「扮工」的代名詞，其實每天都很閒，但只要上司一經過就會假裝有很多工作在身，很忙碌的樣子，好讓上司不知道你在偷懶。上司一離開你的視線範圍，你又會立刻拿起剛才在吃的零食、換回電腦螢幕分頁，繼續看韓劇。