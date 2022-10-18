經血敷面可令肌膚變好？婦科醫生聞所未聞：或致皮膚敏感、發炎

【經血敷面︳經血面膜】愛美是女生的天性，不只熟齡女性需要保養和凍齡，年輕女性追求白晢嫩滑肌膚也是在所不惜，使出渾身解數，務求皮膚達到完美狀態。不過一些坊間流傳的保養奇招未必有良好功效之餘，更有可能適得其反。日前一位年輕美國YouTuber則嘗試以經血敷臉，不少網民都直呼「噁心」。



【經血敷面︳經血面膜】美國YouTuberDerya嘗試以經血敷臉，不少網民都直呼「噁心」。 （Twitter @dayaderya）

23歲的美國YouTuber Derya早前拍攝短片分享個人護膚心得，在短片中，Derya 拿出一杯裝有經血的玻璃杯，一開始當她徒手伸進杯子拿月經前也有點猶豫，但經過一輪掙扎及心理準備後，Derya鼓起勇氣，從杯子沾取經血並塗在臉上。

【經血敷面︳經血面膜】Derya鼓起勇氣從杯子沾取經血並塗在臉上。（YouTube @Daya Derya）

在完成這個「另類」的護膚程序後，她表示經血面膜真的可以令肌膚變得柔嫩白皙，並多番強調經血對人體有莫大益處。絕大部分網友都表示難以理解她怎麼忍受得了經血的異味，不過Derya隨即解釋月經本沒有氣味，平日聞到難聞的氣味是月經在衛生巾與空氣接觸，令細菌繁殖而產生的。因此使用月經杯的話，異味就並不復再了。

【經血敷面︳經血面膜】Derya表示經血面膜真的可以令肌膚變得柔嫩白皙。（YouTube @Daya Derya）

得知這個「偏方」之後，相信大家也不禁質疑，經血敷臉真的有效嗎？《01女生》詢問了婦產科方秀儀醫生的見解，方醫生表示以經血敷臉並沒有科學根據。她解釋，經血是脱落的子宮內膜、分泌物和代謝物，雖然含豐富營養，卻容易滋生細菌，所以用經血敷面有可能導致皮膚敏感、發炎感染等問題，因此不建議以經血敷面。