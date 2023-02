《鐵達尼號》20個你不知道的彩蛋　導演最難忘畫面竟是「這個」？

1997年上映的《鐵達尼號》改編自真人真事,除了還原歷史的時間之外,就連一些角色跟對白的設計,都參考了當時「鐵達尼號」上面的真實人物。適逢《鐵達尼號》在電影院重播,YouTube頻道「TEEPR 叭啦叭啦研究室」近日在影片裏分享了31個你可能不知道的《鐵達尼號》細節與彩蛋,下面整理出裏面20個,一起來看看吧!



《鐵達尼號》細節與彩蛋|1. 博美犬(YouTube @TEEPR 叭啦叭啦研究室)

電影的一開始,已經老去的Rose在電視上看到正在播著自己年輕時候帶著「海洋之心」的裸體素描1,於是趕緊聯絡到挖出這張畫的負責人後,坐上了直升機來到船上找他,下直升機的時候,她懷裡抱著一隻博美犬,這是為了紀念當時「鐵達尼號」出事後倖存的兩隻博美犬。

這位飾演老去的Rose的演員是當時86歲的葛羅莉史都華(Gloria Frances Stuart),當時為了扮演100歲的Rose,還特地化老妝容,而非常巧合的是,這位演員跟女主角Rose一樣,都是活到100歲才過世的。而且她還是整部電影裡面,唯一一個在1912年「鐵達尼號」沉船事件之前就出生的人。

《鐵達尼號》細節與彩蛋|3. 「海洋之心」(YouTube @TEEPR 叭啦叭啦研究室)

這個鑽石項鍊—「海洋之心」的靈感來源是世界最大的藍鑽石(45克拉)—「希望之鑽」,這顆鑽石有「被詛咒的鑽石」之傳言,只要戴上它,就會被厄運纏身,最後不幸身亡。此刻這顆鑽石被保管在美國自然歷史博物館裡面。

《鐵達尼號》細節與彩蛋|4. 車子(YouTube @TEEPR 叭啦叭啦研究室)

接著時間點回到了1912年4月10日,「鐵達尼號」出發當天,有一幕拍到一輛紅金配色的汽車被吊掛到船上,而這一輛車其實就是之後兩位主角Jack跟Rose發生關係的那一台車。這一輛車在「鐵達尼號」沉船的時候真的在船上,所以導演特地製作了一台一模一樣的車來拍攝,可惜在拍攝淹水場景的時候,這台車也泡壞掉了。

《鐵達尼號》細節與彩蛋|5. 導演(YouTube @TEEPR 叭啦叭啦研究室)

準備上船之前,船員正在幫要上船的平民檢查跳蚤,而這位大鬍子男就是導演占士金馬倫(James Cameron)本人。而且他並不只一次出現在電影裡面,當Jack和朋友在找房間的時候,怕是你改變經過戴著黑色冷帽的也是導演。然後Jack和Rose去參加三等艙派對的時候,導演也有出現在鏡頭裡面。就連「鐵達尼號」開始沈船的時候,導演也戴著相同的帽子出現好幾次。還有Rose的未婚夫要拔槍射Jack的時候,導演也有在旁邊經過。

《鐵達尼號》細節與彩蛋|6. 引擎室(YouTube @TEEPR 叭啦叭啦研究室)

在引擎室的場景裡面,導演為了要讓那個地方看起來非常大,所以特地請來了身高只有159厘米的演員。

在鍋爐房的場景裡,實際上只有3個鍋爐,但是為了讓長眠更壯觀,所以劇組特地安排了一面超大的鏡子,在鏡子的反射之下,畫面就看起來有超多的鍋爐,但仔細看的話是可以看到兩個一模一樣動作的人。

在Rose被Jack救下之後,她找Jack道謝,Jack就有教她吐口水,而這個情節原本沒有在劇本裡面,是導演讓他們自由發揮了片段。而這個片段對應到之後Rose對未婚夫吐口水的場景,這也是她臨時加戲上去的,所以未婚夫錯愕的表情也是真實反應。

《鐵達尼號》細節與彩蛋|9. 玩陀螺(YouTube @TEEPR 叭啦叭啦研究室)

Jack偷偷跑到高等艙找Rose的時候,畫面拍到一個爸爸在教兒子玩陀螺,這一幕其實是還原了「鐵達尼號」的真實照片。而飾演爸爸的演員就是《鐵達尼號》的歷史學家、顧問兼作家唐林奇。

《鐵達尼號》細節與彩蛋|10. 經典吻戲(YouTube @TEEPR 叭啦叭啦研究室)

本片最經典的畫面,聽說琦溫絲莉(Kate Winslet)在拍吻戲之前呢,就特別警告里安納度(Leonardo DiCaprio)不准喝咖啡、不准抽菸、不准吃洋蔥和大蒜,不過調皮的里安納度通通做齊,相信那個味道絕對是五味雜陳、不言而喻了。

《鐵達尼號》細節與彩蛋|11. 第一次見面(YouTube @TEEPR 叭啦叭啦研究室)

Rose戴上「海洋之心」,想要請Jack幫她畫素描,琦溫絲莉不但親自上陣,這一幕還是兩人的第一場戲。聽說琦溫絲莉為了趕快讓自己跟里安納度混熟,所以他們第一次見面的時候,琦溫絲莉就全身只穿一件袍子,跑到里安納度面前,打開自己衣服打招呼麼結果兩人都笑翻了,一秒破冰。之後兩人就一拍即合,變成非常要好的朋友。整部片的拍攝過程也非常歡樂,劇組人員說他們那兩個就像小朋友一樣,很常互相作弄、惡搞。據說里安納度還會在外套裡面放屁,然後蓋在她頭上。而在車子裡面那場戲,二人也是互相搔癢,樂得開懷,所以才那麼熱。

《鐵達尼號》細節與彩蛋|12. 真情流露(YouTube @TEEPR 叭啦叭啦研究室)

里安納度不小心把台詞「躺到沙發上」說成「躺到床上」,導演卻覺得其反應過於真實,所以把它剪進正片裡面。

《鐵達尼號》細節與彩蛋|13. 畫素描(YouTube @TEEPR 叭啦叭啦研究室)

再特寫畫畫的場景,並不是里安納度的手,而是導演的。這張畫在開拍之前,導演就拍了幾張琦溫絲莉穿著比堅尼的照片,然後想像成裸體的樣子。而這一幅畫後來以1.6英鎊售出。

《鐵達尼號》細節與彩蛋|14. 海水沖進鐵達尼號(YouTube @TEEPR 叭啦叭啦研究室)

電影中海水沖進鐵達尼號的壯觀畫面只拍過一次,因為水量太大了,只要一開拍就會把所有的佈景跟家具摧毀。

《鐵達尼號》細節與彩蛋|15. 太平洋的海水(YouTube @TEEPR 叭啦叭啦研究室)

Jack被銬起來,Rose去救他時,那些水是真的來自太平洋的海水,非常冰。

《鐵達尼號》細節與彩蛋|16. 真實對話(YouTube @TEEPR 叭啦叭啦研究室)

導演安排了大概30位演員,呈現真實罹難的人物所說過的話。有一幕兩個小女孩跟爸爸分開,「It's goodbye for a little while, only for a little while.」(「只是暫別。」)而這句對白是根據當時倖存的一個小女孩的爸爸跟她說過的話。還有「You hold mommy’s hand. Be a good little girl.」(「抓緊媽媽的手,當個好女孩。」)是參考了另一位倖存小女孩Eva Hart爸爸說過的話。

《鐵達尼號》細節與彩蛋|17. 老夫老妻(YouTube @TEEPR 叭啦叭啦研究室)

老夫老妻在床上緊緊抱在一起的畫面,是紀念當時美國最大連鎖百貨的創辦人伊西多·史特勞斯(Isidor Straus)和他的太太。他們是「鐵達尼號」頭等艙乘客,本來可以一起搭上救生艇離開,但是丈夫說他絕對不會成為第一個下船的男生,太太也不願意拋下丈夫一個,所以二人就自願留在船上,把自己的位子讓給照顧他們已久的女傭。

《鐵達尼號》細節與彩蛋|18. 永生難忘的一幕(YouTube @TEEPR 叭啦叭啦研究室)

導演曾說「被海水淹沒的操作室裡面,海水沖破玻璃的畫面」,是他在拍攝過程中最永生難忘的一刻。當時他穿著整套潛水裝備跟護膝,背著攝影機拍攝這一幕。好幾頓海水沖進那裡,整個玻璃跟海水就砸在他們身上,眼前瞬間一片漆黑,一度以為自己要死掉了,直到被劇組拉起來才安然無恙,也順利拍到這珍貴的一幕。

《鐵達尼號》細節與彩蛋|19. 向時間致敬(YouTube @TEEPR 叭啦叭啦研究室)

片尾在Rose的夢中終於跟傑克重逢了,在Jack伸出手後面的時鐘時間點停留在2時20分,剛好就是「鐵達尼號」的沉船時間。電影的總片長是3小時14分鐘,扣除老去Rose的戲份的話,剩下的電影時間是2小時40分鐘,也就是歷史上「鐵達尼號」從撞到冰山,到沉船的總時間。

一開始導演心目中的Jack並不是里安納度,當時導演還邀請了Johnny Depp、演過小丑的傑瑞德雷托(Jared Leto)、湯告魯斯(Tom Cruise)跟畢彼特(Brad Pitt)、演過蝙蝠俠的基斯頓比爾(Christian Bale)來試鏡,不過都落選了。當年「蟻人」保羅路德(Paul Rudd)也自告奮勇去試鏡,還說他爸爸是專門研究「鐵達尼號」的歷史學家,對這個角色會非常有幫助,可是也失敗告終。

《鐵達尼號》細節與彩蛋|20. 男女主選角(YouTube @TEEPR 叭啦叭啦研究室)

而最後會選上琦溫絲莉和是因為里安納度是因為琦溫絲莉看過劇本之後,非常喜歡,然後不斷致電導演說自己就是他要找的Rose,甚至還寄了玫瑰花給他,寫上「I'm your Rose」。後來她覺得里安納度是這個角色的完美人選,所以跟蹤他到酒店,把劇本遞給他。經過一番說服,里安納度答應了,琦溫絲莉更跟導演說:「你不選我沒關係,但是你一定要選里安納度當Jack。」

