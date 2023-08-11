陳嘉寶全家旅行因一事喊「嫁對人」初戀就是老公！靠溝通維繫恩愛

陳嘉寶愛情｜一個家族旅行，可考驗夫妻的愛情和默契。近日陳嘉寶全家飛往台灣旅行，途中遇到一件事，令她不禁大讚老公，更表示「嫁對人了！」現年33歲的陳嘉寶（Anjaylia），無論事業或愛情，都發展美滿和幸福，而她的老公更是初戀情人，兩人婚後三年抱三，組織愉快家庭，並互相扶持，是對恩愛的模範夫妻。



試過家族遊的人，相信過程中遇見不少阻滯，令人手忙腳亂，每晚都會累倒酒店房。陳嘉寶日前便在社交媒體，分享台灣旅行的小插曲，表示因工作拍劇，原定的台灣之旅，她需中途離開回港，並將小孩和父母都交託丈夫照顧。雖然是個重責，但對方都毫無怨言，努力作出配合，令她大為感動，「每次他只叮囑我要好好工作、努力追自己的夢。」

陳嘉寶愛情｜陳嘉寶全家飛往台灣旅行。(IG@anjaylia)

之前有人問我為甚麼要嫁他？我還想問為甚麼他肯娶我呢！ 陳嘉寶（Anjaylia）

陳嘉寶還表示，這趟旅行有老有小，真的很不容易，並引用台灣包車司機的讚賞，指自己「嫁對人了！」

陳嘉寶23歲初戀情人變老公

曾在訪問中坦言遲拍拖的陳嘉寶，雖於求學時期曾暗戀異性，但因專注讀書和工作，堅持「讀書不可拍拖」。直至23歲時，她在教會遇上滑水教練黃頌祈（Epaphras），兩人逐漸發展成戀人關係，拍拖4年宣布結婚，多年來感情穩定，陳嘉寶亦曾讚對方感給她安全感。

陳嘉寶愛情｜23歲時，陳嘉寶在教會遇上滑水教練黃頌祈（Epaphras），兩人逐漸發展成戀人關係。(IG@anjaylia)

陳嘉寶靠二人時間助感情升溫

雖然兩人年齡相距8年，但在相處方面則非常合拍。陳嘉寶曾在訪問表示，基督徒可以親吻，但不會有婚前性行為，而維繫著關係的，便是雙方的包容和溝通。她在另一訪問提到，兩人獨處時間非常重要，會互相分享日常的快樂和傷心事，絕不會忽略這段關係。而在這次的台灣旅行裡，亦體現出Epaphras顧家的一面，不僅愛屋及烏，而且支持老婆工作追夢，實在是位好丈夫。

陳嘉寶愛情｜雖然兩人年齡相距8年，但在相處方面則非常合拍。(IG@anjaylia)

陳嘉寶不介意生3女

其實，Epaphras的來頭不少，據聞家族擁有至少7個物業，是位勤力工作的闊少。由於「富二代」及「長洲居民」的標籤，亦令不少網民認為，陳嘉寶有追仔壓力。不過，陳嘉寶其後在社交媒體澄清，長洲並非圍村，家中連祠堂都沒有，「即使生一萬個兒子都沒東西分。」她同時就「追仔觀念」發表意見，稱不解重男輕女的心態，「為何大家會覺得男生比女生重要？只要教得好，就是個好孩子。」

正因彼此觀念相近，同時多年來互相珍惜和尊重，大家才會相戀至今。陳嘉寶還曾表示，老公日常經常照顧小孩，與她分擔家務，是最強的神隊友。相較甜言蜜語，其實顧家的男人更為加分！