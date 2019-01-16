山西太原「拆遷市長」耿彥波卸任　作風雷厲風行　評價毀譽參半

作風雷厲風行，在中國政壇上被外界視為「異類」的山西省會太原「拆遷市長」耿彥波，日前辭去市長一職，決定並已於周二（15日）獲太原市人大常委會表決通過。 而山西省委亦於同日宣布，免去耿彥波的太原市委副書記、常委、委員職務，並不再擔任太原市市長職務。

今年60歲的耿彥波過去一直在山西履職。（視覺中國/資料圖片）

省委讚揚高度負責

據山西省委組織部副部長陳躍鋼表示，省委這次相關的官員任免是從全省工作大局出發。當中，他認為耿彥波政治堅定，勤奮務實，對太原發展高度負責。他擔任太原市委副書記、市長以來，積極主動適應經濟發展新常態，不斷加快產業結構調整，積極構建現代產業體系，將城中村改造作為民生工程的重要突破口，不斷加強城市基礎設施建設，積極改善環境質量，加快推進民生事業，保持了經濟良好的發展勢頭。

耿彥波則表示完全擁護省委決定，並指自己在太原工作期間，全面落實「兩個走在前列」、「雙提升」目標要求和「五個紮實」工作要求，為太原各項事業發展作出了一定努力，度過了一段美好時光，是一生的寶貴精神財富。

據內地官媒《中新社》報道，耿彥波作為前任市長，從2013年主政太原以來就已在這座城市工作近6年。其間耿彥波以勤奮、吃苦而聞名，當地民眾過去6年時常會在地盤、治污現場等場所遇到他。由於他頻繁出入當地的建設前線，報道形式「灰土遮蓋的皮鞋」、「疲倦的神情」一度成為耿彥波的符號之一。

紀錄片《大同》的英文版海報。（資料圖片）

為官經歷曾被拍成紀錄片

今年60歲的耿彥波過去一直在山西履職，當中除了他擔任太原市市長一職而廣為人知外，他曾經擔任5年大同市長的經歷亦是其官場中最重要的經歷之一，他當時的工作經歷更被拍成了2015年第52屆金馬獎最佳紀錄片《大同》。《大同》講述了2007年耿彥波主政下的大同市，展開大規模的拆遷與重建計劃，影響50萬人、佔大同市30%人口的安置計劃與600億元人民幣的空前債務，這大規模的拆遷讓耿彥波即使離任數年後，他本人的成與敗仍在這座城市中被議論和爭論着。

耿彥波因為在城市建設中的「大拆大建」，被冠以「耿拆拆」、「耿指倒」（指導的諧音，意思是（房屋拆遷）「一指就倒」）的外號，更給大同市留下數百億的巨額貸款；然而，他也因為在工作中的勤政和清廉，被人稱為「耿青天」，而其雷厲風行的辦事作風同樣令很多人稱道，可謂毀譽參半。

仍有大同民眾至今對耿彥波依然念念不忘，甚至有口號曰「翻身不忘共產黨、巨變不忘耿市長」。（資料圖片）

流水的書記 鐵打的市長

耿彥波其後亦把這樣的風格延續至他出任太原市市長一職，他當時一上任後就提出「太原舊城改造」的目標，僅上任半年多，太原的拆遷量約相當於過去十年的總量，他亦因此再受到不少質疑。

內地官媒《新華社》2013年9月曾經對他提出過上述質疑，並形容他是「造城市長」、「走到哪裡拆到哪裡」，當時耿彥波表示：「說我造城是一種妖魔化的概念，也有說我造城是政績工程。從改造榆次老城到現在，我一直伴隨爭議走到今天。但是，我想反過來問，造城有甚麽錯？城市是人類文明發展的結果，我在整個造城過程中，更多是民生改善的過程。」

耿彥波又指：「造城要看造甚麽？我主要是修路，改造棚戶區，修學校和建醫院。能否實現『學有所教、老有所得、病有所醫、老有所養、住有所居』，是一個城市及格與否的標誌。城市要實現垃圾、污水處理、水、電、氣、熱全覆蓋也是造城的過程」。而事實上，耿彥波擔任太原市長的約6年間，就曾經歷了山西塌方式腐敗的洗禮，單是太原市委書記便已在其任內更換了4個，而耿彥波的位置卻巍然不動，可見其行為作風和發展方式確實受到一定的認可。