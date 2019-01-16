【肉圓家暴案】防止「二次傷害」　局外人「怪罪受害者」不可取

台灣接二連三發生虐童案，令家暴問題曝光人前，引起社會熱議。 有輿論怪責為人母者沒有好好保護小孩是失職，但只要設身處地思考一下，即可發現這種「怪罪受害者」（Blame the victim）的行為並不可取，所顯示的只是作為旁觀者的不負責任。

因家暴離婚和維護家庭完整之間的兩難選擇，局外人如何能懂？（資料圖片）

「肉圓家暴案」風波未平，台灣昨晚又爆發另一宗虐童案，一名年僅歲半的女童被母親及其親友虐打至死。一時之間，家暴問題成為台灣社會討論的熱門議題，台灣官方亦該反思如何避免同類事件再次發生。

但家暴背後，不少旁觀者責怪「肉圓家暴案」的女事主，指責她身為人母者卻沒有好好保護兒子，更有不少陰謀論和謠言，諸如「每月收老公大額金錢私用」、「把事件鬧大以便離婚」等。相關謠言真假未明，箇中論調非但不負責任，更是欠缺同理心的表現。

不應站在「道德高地」橫加指責

毫無疑問，事件是一場人為的悲劇，施虐者必然要負上全責；案中女事主也是受害者，是被丈夫加害的一方，即使遇事反應有可議之處，局外人亦沒資格對她嚴厲指責。實則在「肉圓家暴案」中，她曾挺身而出保護孩子，制止丈夫施暴，卻反被對方鎖喉拖出房間。

有人質疑，既然無法保護自己和孩子，為何不早早離婚？我們應該明白，女事主所面對的不止是「離不離婚」的問題，而是她的家庭會破裂、兒子要在單親家庭長大、她和兒子日後生計不一定有保障等；對於她曾愛過的丈夫，也有感情和不忍，希望「賭」他有一天會改過。不需面對這些問題的局外人，有何資格站在「道德高地」高高在上地「怪罪受害者」呢？

怪罪受害者有如「補刀」，只會對事件中的母子二人造成二次傷害。（資料圖片）

怪罪受害者有如「補刀」

正如女事主申請離婚後的聲明所言：「這次事件的發展我始料未及，也希望事件對孩子的傷害到此為止……最後希望藉由這次的事件，能讓社會正視在家暴中，所有受暴者的困境。」家暴受害人所面臨的困境複雜，「啞忍」背後的內心掙扎非外人所盡能體會；而社會輿論的「二次傷害」，對受害人而言也是一記狠狠的「補刀」，令他們在家暴以外承受更多痛苦。

如今悲劇已經發生，社會大眾更應該從悲劇中汲取教訓，摒棄「怪罪受害者」的不公態度，官方則應從制度層面著手以防範悲劇再發生，身體力行地表明對家暴案「零容忍」。