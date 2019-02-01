【中美貿易戰】新華社：磋商直面「硬骨頭」　朝達成協議再進一步

中美一連兩日的貿易磋商已於當地時間31日在華盛頓結束，雙方都表示談判取得重要進展。 中國官媒《新華社》發表評論指出，這輪磋商顯示中美雙方朝着達成協議的方向又前進了一步。

中國國務院副總理劉鶴率領中方代表團，參與中美本輪貿易談判。（法新社）

文中指，中美當前的經貿磋商處在一個重要關鍵階段，重新回到談判桌前的中美雙方「談」的意願在上升，互信與共識在增多，讓外界對雙方最終通過平等磋商解決經貿摩擦問題變得更審慎樂觀。而中美雙方在這次經貿磋商中討論了貿易平衡、技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業、實施機制以及中方關切問題，這種直面「硬骨頭」的坦誠磋商態度傳遞出溝通越坦誠、深入，解決分歧矛盾的希望就越大的積極信號。

評論亦指，對中國而言，無論中美經貿磋商結局如何，應對各種不確定性最好的方式就是辦好自己的事情，向內求得力量，向外求得共贏。當前中國經濟發展仍面臨一些風險挑戰，實現高質量發展關鍵還要按照既定節奏推進更高水平對外開放、更大力度深化改革。中美雙方下一階段，應抓住關鍵窗口期乘勢而上，在兩國元首共識指引下，本著相互尊重、合作共贏的態度相向而行，最大程度尋求彼此利益的最大公約數，盡早達成對雙方都有利的協議。