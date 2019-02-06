大年初一內地電影票房破14億人仔　刷新全球單日票房紀錄

今年內地有《瘋狂的外星人》、《飛馳人生》、《新喜劇之王》等多部熱門電影搶灘春節檔，根據貓眼資料顯示，截至5日21：45分，春節檔首日（2月5日）票房突破14.28億（人民幣，下同），打破去年同期全天紀錄（2018年大年初一單日總票房達到12.7億，2017年大年初一的票房資料則是8億），創下國內單日票房新高，同時刷新了全球單日票房紀錄。

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目前，寧浩導演、黃渤沈騰主演的《瘋狂的外星人》票房已破4億大關，韓寒執導、沈騰主演的《飛馳人生》以3.1億位居即時票房第二位，周星馳的《新喜劇之王》、根據劉慈欣小說改編的科幻電影《流浪地球》分別位列第三、四名。

今年春節檔有八部影片。八部影片中，雖然《飛馳人生》、《瘋狂的外星人》和《新喜劇之王》被發行方稱為「頭部」，但《流浪地球》、《熊出沒：原始時代》等片也毫不示弱，票房最低的《廉政風雲》首日票房也超過了5000萬。動畫片《熊出沒》也在一日之內創下了超過1.15億票房的佳績。

不過《瘋狂的外星人》的票房成績較去年的冠軍《捉妖記2》首日5.47億元尚有差距。今年的單日冠軍《瘋狂的外星人》日進4億，隨後是《飛馳人生》3.19億，《新喜劇之王》2.7億分列二三名。《流浪地球》憑藉超強口碑獲得超過60%的超高上座率，雖然只有11.6%的排片，也斬獲了超過2億票房。

有分析指，春節檔最大的驚喜當屬《流浪地球》，目前豆瓣評分高達8.3，貓眼和淘票票則達到9.3、9.4。這部一開始被影迷稱為「小破球」的影片已經憑藉自身的超強能量，2月6日年初二的排片截至凌晨已與《新喜劇之王》持平，預售票房則已經超過《飛馳人生》排到第二。幾乎可以預見會鎖定春節檔的冠軍。

（澎湃新聞、搜狐新聞）