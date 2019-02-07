中共黨員幹部過年禁忌多　官媒：慎防妄議中央、微信搶紅包要節制

新春佳節是團圓之際，在內地，無論是親友聚餐，或是時下流行的「微信搶紅包」等，看似稀疏平常，但若是中共黨員幹部則要多一份警惕。 官媒《環球網》今天（7日）發表文章指出，紀檢部門的「探照燈」將在春節期間點亮，黨員幹部年節期間最好不要參與聚餐、校友會、婚典等活動，還要謹慎收送禮品、搶電子利市等，否則或將遭受處分，把「節」過成「劫」。

文章指出，雖然飯局是中國人重要的社交方式，但根據中央紀委印發的通知，若是部門之間、單位內部，則不准用公款互相宴請，同城之間、異地之間亦不准安排公務用餐。

此外，中共黨員幹部不准出入私人或企業會所、高消費餐飲場所，或在這些場所請客、接受宴請。文章援引新修訂的黨紀處分條例規定，生活奢靡、貪圖享樂、追求低級趣味，造成不良影響者，將給予警告或嚴重警告處分；情節嚴重者，給予撤銷黨職處分；高檔消費的娛樂健身活動亦不得參與。

官媒《環球網》指出，中共黨員幹部在新年參加聚餐、校友會等活動，都可能違反規定而遭受處分。（示意圖／視覺中國）

老鄉會、同學會是搞「小圈子」

文章指出，除了客人來訪、朋友聚會等正常人情接待往來，其他以同學會、老鄉會等名義舉辦的明顯帶有小圈子性質的聚餐活動，應明確拒絕或自覺迴避，更不得以權謀私、用公款買單。

新修訂的黨紀處分條例規定，黨員領導幹部組織、參加自發成立的老鄉會、校友會、戰友會等，情節嚴重者給予警告、嚴重警告或撤銷黨內職務處分，文章提議「有了規定，可以光明正大拒絕（參與）了」。

此外，公職人員對於他人大操大辦的婚喪喜慶宴席，不應盲目捧場，應自覺迴避；春節聚餐還要注意不能亂喝酒，不能失態，不勸酒、不醉酒、不酗酒，更不得酒後駕車和滋事。

內地時下流行的搶電子利市活動，中共黨員幹部亦需特別謹慎對待。（視覺中國）

「搶紅包」不得超「禮尚往來標準」

對於收發「微信搶紅包」等電子利市，文章指出中共黨員幹部對於明顯超出禮尚往來標準的紅包，堅決不能搶；搶到後發現明顯超標的，務必要退還；退紅包遭拒的，必須登記上交。至於禮尚往來標準為何，文章指這視乎當地正常經濟水平、個人經濟能力而定。

文章表明，「微信紅包」一次最多能發人民幣200元，因其數額小，領導幹部很容易失去警惕，但積少成多亦容易出事。黨員幹部要警惕搶紅包的金額和次數，小心紅包金額累積到一定數量。對於一對一的電子紅包，更要注意避嫌，在金額、發包人等各方面反覆思量，避免牽涉職務關係。

此外，黨員幹部收受其他明顯超出正常禮尚往來的禮品、禮金、消費卡等的，亦要予以紀律處分；過年期間向幹部職工濫發津貼補貼或福利，將視情況給予警告直至開除黨籍處分。

文章還警告幹部，不要參與賭博如打麻將，同時要慎防公款出遊、迷信活動、妄議中央大政方針、拉票賄選等行為，強調雖然規定比較苛刻，但黨員幹部只要嚴於律己，時刻想到自己的身份，做到這些並不難。

（環球網）