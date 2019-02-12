【不追責？】長春市委書記王君正調任新疆　任內曾爆發疫苗造假案

據內媒11日報道，吉林省委常委、長春市委書記王君正調任新疆維吾爾自治區黨委委員、常委。

圖為王君正觀賞藝術展。（VCG）

即便內媒沒有提及王君正調離的原因，但標體皆以「長生疫苗事件半年後，長春書記王君正轉崗新疆」為題，說明他調任的新聞，從中似乎能看出一些端倪。

據了解，王君正在離別長春時，說了一段話引發關注，他表示，「由於本人能力和水平有限，有些事情本來可以做得更好，但是還沒有達到理想的目標，……還有差距。」

事實上，此前王君正擔任吉林省委常委、長春市委書記時，爆發了「長生問題疫苗醜聞」。同時，在強大的社會輿論壓力下，這起案件被中央定性為「性質惡劣」的重大案件，並處理了吉林7名省部級官員，對35名非中管官員問責。

吉林長春長生公司被揭發狂犬病疫苗造假，及「百白破」混合疫苗不符規定。（資料圖片）

其中包括吉林省副省長金育輝被免職；吉林省政協副主席李晉修被責令辭職；長春市長劉長龍被「引咎辭職」；吉林省委常委、延邊朝鮮族自治州委書記姜治瑩做「檢查」；國家市場監管總局黨組書記、副局長畢井泉被「引咎辭職」；前國家食品藥品監管總局副局長吳湞被開除黨籍「立案審查調查」。

雖然上述問責名單中沒有王君正，但內地網絡上仍出現舉報信，要求北京當局對王君正在「長春長生問題疫苗案件」中暴露出的問題進行追責。

而如今，官方卻發出消息，指王君正調任新疆，因此有輿論認為，有讓他「躲風頭」的嫌疑。

據公開資料顯示，1963年出生的王君正，是副處級秘書出身，仕途長期在雲南，2012年調任湖北，先後任湖北副省長、湖北襄陽市委書記等職，2016年1月擔任吉林省委常委兼任長春市委書記。

此次調任新疆，是王君正在中共十八大後的第四省份任職，以目前新疆常委班子來看，加上王君正共14人，人數與換屆之初相同，而目前出任概率較大的職位有2019年1月剛空置的新疆政法委書記及已懸置一年之久的新疆統戰部長。

（綜合報道）