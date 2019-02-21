遼寧尋回100被盜海豹38隻已死　知情者：海豹生殖器被當壯陽藥

日前，遼寧大連長興島警方才破獲一宗小斑海豹盜竊大案，尋回被偷走的100隻小斑海豹，可惜其中29隻被發現時已「嚇死」，另外7隻隨後亦死亡。 但據最新消息指出，小海豹被分送到其他動保單位後，又有兩隻免疫力不足而死亡。目前，100隻小斑海豹，僅剩62隻。

由於部分人士相信海豹生殖器可以壯陽，導致需求量大增。近年來，屢有偷盜海豹消息傳出。（資料圖片）

據一名知情人士供述，此事發生在大連市瓦房店老虎屯的一個養殖場內。「就是在山上，村子里挺偏僻的一個養殖場裡邊，還弄了個小水坑，有很多隻小斑海豹就在養殖場的地上放著。」該知情人士介紹，有當地的漁民專門獵捕斑海豹，養殖場的人則是從漁民手中收來斑海豹再售出。

該知情人士還說，每年2月左右是斑海豹的繁殖季，此前就有漁民獵捕和售賣斑海豹。「主要是為了雄性斑海豹的生殖器，入藥用。每個斑海豹的生殖器在我們當地售價在一萬到三萬元（人民幣，下同）。」

目前，這起斑海豹非法盜獵案，仍在進一步審理中。

即便盜獵者被捕，但全國水生野生動物保護分會副秘書長王志祥不免擔憂氣候變遷的影響，他表示，「今年氣溫較高、結冰較少，這些客觀條件也給盜獵分子提供了可乘之機。據我們掌握的情況，盜獵這麼大數量的，還是第一次。」

此外，王志祥認為，每年都會發生不肖業者偷偷抓捕斑海豹，以雄性居多，無非是為了「生殖器」。但最近，雌性斑海豹和小隻的斑海豹，逐漸成為新的盜獵者目標，這對於斑海豹，是一場浩劫。尤其，斑海豹又是「唯一」能在中國海域繁殖的鰭足類動物。

對於斑海豹不斷被濫捕，除了當作藥用外，有人認為最關鍵的，「是國內水族極地館、水族館之類的地方越來越多。」據內蒙古一家動物園的員工介紹，他所在園內的斑海豹就是從杭州具有相關資質的場所購買而來，「但是它們的斑海豹怎麼來的，我們就不太清楚了。」

也因此，國內許多動保團體提出，應對瀕危保護動物盡快升級調整，將斑海豹從二類保護升級為一類保護。同時，開展全國水生珍稀生物大檢查，包括水族館、飯店、公司等，「先斷絕需求方，再嚴格看管供給方」。

（新京報）