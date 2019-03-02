蔡英文盼台日展開直接安保對話　《環時》：她就是台灣最大的亂源

台灣總統蔡英文日前接受日本《產經新聞》專訪，在談到兩岸關係時表明台灣不接受中國大陸提出的「一國兩制」，並首度表明台日正面臨同樣的安保威脅，盼與日本政府直接對話。 大陸官媒《環球時報》隨即發文反擊，並引述「島內網友」批評蔡英文此舉是「一心要把台灣推向戰爭邊緣，她就是台灣最大的亂源！」

報道引述多名「島內網友」的言論來批評蔡英文，例如「白癡蔡妳的愚蠢會害死台灣」、「收買『產經新聞』拚大選」、「一天到晚只想着連任總統」、「蔡真的沒步了，用熱臉貼冷屁股，自討沒趣」，「一心要把台灣推向戰爭邊緣，（蔡英文）就是台灣最大的亂源。」等。

蔡英文日前在接受日媒專訪時，表明希望台日能就安保問題直接對話。（中央社）

報道又指蔡英文一直對外所表現的姿態是「媚日去中」，「自2016年上任後，蔡英文當局不僅篡改歷史教科書，將日本侵略歌頌為擁護世界和平，早前推動『新南向政策』時，也曾不斷展現『親日』姿態，聲稱期待和日本有更多合作，甚至一度要取消日本核食進口的禁令。」但卻是至今仍是徒勞無功，其中一個例子是日本拒絕台灣加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）。

報道再次重申大陸的立場，指國台辦此前已多次強調，頑固堅持「台獨」立場與大陸為敵的勢力，為實現「台獨」夢想不惜賣身投靠，挾洋自重，是一種「不以為恥、反以為榮」的心態，「『台獨』是台海和平穩定的最大威脅，也是一條走不通的死路。」

（環時網）