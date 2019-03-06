九價HPV疫苗內地一針難求　中介費逾3千　深圳逾8萬人爭2千名額

2018年4月29日，九價HPV疫苗在內地獲批准上市，首批疫苗亦已在同年下旬陸續提供預約和接種。但內地人蜂擁至港搶打九價疫苗的情況仍然存在，早前更有網民揭露有「打針團」逼爆養和醫院。 原來，九價HPV疫苗雖然已經在內地上市，卻在龐大的需求下「一針難求」。北京全城缺貨，有診所預約人數逾千人；採取抽籤制的深圳，最新一期的中籤率僅得2.6%。

九價HPV疫苗在內地一針難求。（視覺中國）

據《北京青年報》報道，九價HPV疫苗在北京嚴重缺貨，多家診所目前已不接受九價HPV疫苗預約。北京金融街社區衛生服務中心預防接種門診部，雖然現在仍可預約，但預約人數卻超過1000人，且到貨時間、能到數量都不知道，無法提供具體接種時間。

此外，深圳市2019年第二期九價HPV疫苗抽籤結果於2月26日出爐。深圳衛健委公佈的數據顯示，共有84615位有效申請者參與本次抽籤，名額共有2203個，即中籤率為2.6%。而今年第一期抽籤，中籤率僅為0.78%。2018年的兩次抽籤，中籤率亦只有1.37%（第一期）和1.21%（第二期）。

「一針難求」的情況在國內其他城市同樣發生。比如，四川自貢市疾控中心2月份發布通知，稱預計今年的到貨量難以滿足當前的預約者，決定暫停預約九價HPV疫苗。

至少要排到今年6月之後

九價HPV疫苗緊缺，催生出大批專門對接醫院與消費者、從中賺取服務費的中介平台。一些中介機構通過微信公眾號、微博或者淘寶網店傳遞優先接種信息。

《北京青年報》引述一家疫苗接種中介平台的客服介紹，預約者在網上付款後，可以到所在城市的指定醫院接種，三針的價格約為6500元（人民幣，下同）。據知，在內地公立醫院注射三針的費用為3369元，即中介的收費逾3000元。但該客服透露，預約者即使立即付完全數，也至少要排到今年6月之後才能打針。

業內人士：「從眾心理」影響供應

九價HPV疫苗「一針難求」，有網民質疑可能是廠商的「飢餓營銷」的手段。但據業內人士分析，很大程度是由於接種者的從眾心理，適合、不適合的人都想打，加上疫苗生產週期很長，從而造成供應短缺。

該業內人士表示，九價HPV疫苗的最佳使用年齡段，應該是剛進入青春期後，但由於經常有疫苗短缺的報道，激發更多高齡婦女的接種願望，從而推高了市場需求量，加大貨源缺口。

（北京青年報）