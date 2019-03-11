華裔女金主牽線華商見特朗普　媒體揭其水療中心涉色情活動

近日美國媒體發現，美國一名45歲華裔女金主楊蒞（Li Yang）曾為美國總統特朗普捐款，還宣稱可安排中國客戶和特朗普合照，並安排客戶進入特朗普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago），和政界要人交際往來。報道還揭露大量楊蒞與特朗普及美國政界名人的合照。 遊走於政治圈的楊蒞還曾經營一個水療中心。雖然她已將該水療中心售出，但警方上月破獲該水療中心涉及色情活動，而美式足球隊新英倫愛國者的班主克拉夫特等人則被控曾光顧該中心。

美國總統特朗普上月3日在佛羅里達州西棕櫚灘參加美式足球「超級碗」（Super Bowl）觀賽派對，並與楊蒞合照。（網絡圖片）

楊蒞曾多次向共和黨人捐款，並據報曾向特朗普捐款5.8萬美元。率先揭露楊蒞與特朗普的關係的《邁阿密前鋒報》（The Miami Herald）與《瓊斯夫人》（Mother Jones）雜誌指出，此事再度凸顯特朗普繼續擁有並經營私人俱樂部衍生諸多糾葛及道德問題。報道又指，目前不清楚楊蒞收取多高價碼提供這些服務，也不清楚有沒有人購買這些服務。

根據佛羅里達州政府文件，楊蒞註冊的樂亞其國際投資公司（GY US Investments LLC）現已歇業，大部分中文網站則說樂亞其是國際商業諮詢公司。官網寫道，樂亞其「提供公共關係服務，協助美國企業在現代華人市場建立並擴展品牌形象」，包括進入總統晚餐和會議的場合、白宮活動、拍照機會與VIP活動，例如「與特朗普、商務部長和其他政治人物互動的機會」。

網站也放上多張照片，包括海湖俱樂部的照片，以及楊蒞與特朗普、佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）、運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）、前白宮幕僚高卡（Sebastian Gorka）的合照。官網又描述楊蒞是公司的「創辦執行長」，也是一個「總統募款委員會」（Presidential Fundraising Committee）的成員與一個「總統俱樂部的成員」。

曾安排華企高層赴特朗普募款餐會

《邁阿密前鋒報》的報道更稱，2017年底楊蒞安排一大群中國企業高層到紐約市參加付費的特朗普募款餐會。只有公民和永久居民能捐款給美國競選活動，外國人買下公民購買的募款餐會餐券屬於違法。

《邁阿密前鋒報》8日又刊出楊蒞和特朗普的合照，地點是在特朗普西棕櫚灘俱樂部辦的職業美式足球聯盟NFL超級盃（Super Bowl）派對。報道還說，NFL球隊新英格蘭愛國者隊老闆先前被控召妓，事發水療中心的前老闆就是楊蒞。

（綜合報道）