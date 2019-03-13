蔡英文提反制「一國兩制台灣方案」綱領　國台辦：謀求台獨分裂

台灣總統蔡英文11日（周一）召開國家安全會議，提出因應及反制「一國兩制台灣方案」的指導綱領，作為國安團隊及行政部門的行動準則，內容包括防止統戰滲透、增加國防預算、協助台商回台投資等。 大陸國台辦發言人安峰山12日（周二）表示，近期蔡英文及民進黨當局的種種行徑，本質就是「破壞兩岸關係和平發展前景，抗拒兩岸和平統一大勢、謀求台獨分裂」。

台灣總統蔡英文11日（周一）召開國安會議，提出因應及反制「一國兩制台灣方案」的指導綱領。（台灣總統府）

安峰山指出，蔡英文及民進黨當局不斷肆意攻擊大陸，欺騙台灣民眾，煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗，惡化兩岸關係，是在拿台灣民眾的利益福祉做賭注，撈取選舉私利，完全是為了「一己之私、一黨之私」。陸委會更是變本加厲、處處設限，站在台灣民眾利益福祉的對立面，極力阻擋兩岸民眾走近走實走好的步伐，只能是「螳臂擋車，不自量力」。

安峰山強調，「和平統一、一國兩制」是大陸一貫的基本方針。「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣民眾利益和感情。任何逆潮流而動的台獨分裂行徑都阻擋不了兩岸關係和平發展和祖國和平統一進程。

（綜合報道）