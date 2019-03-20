瑞典國安報告將中國列為主要威脅：利用網絡攻擊獲取經濟影響力

瑞典國家安全局14日發表2018年國家安全形勢報告，將俄羅斯和中國以及暴力伊斯蘭主義列入對瑞典的主要威脅。報告還稱，中國增加了工業間諜活動，並試圖在政治上影響瑞典。

這份年度安全報告宣稱，約有15個國家針對瑞典開展各種形式的情報工作。在中國方面，據環球網報道，該報告指出中國的影響力在提升。「與中國有關的威脅也已經提升，該國利用網絡攻擊和企業收購作為獲取經濟影響力的手段。」

北歐投資（Nordgroup）指出，瑞典目前針對中國的威脅論主要集中在中國對於先進技術領域的訊息收集，技術投資併購，戰略性投資以及通訊、太空等領域可能的軍事威脅。

瑞典2018年國家安全形勢報告將中俄列為主要威脅。（資料圖片/路透社）

先進技術威脅

針對「中國製造2025」戰略規劃，瑞典外交政策研究所中國區分析師表示，中國想要登頂並建立自己的高科技專業知識。但是由於國家參與程度很高，競爭中的條件可能不平衡。

有觀點認為，雖然中國最先進的技術發展發生在該國的私營企業，而非國有企業，但中國政府的目標是增加民用工業與國防部門之間的互動。瑞典國防研究所FOI的研究負責人赫爾斯托姆（Jerker Hellstrm）表示，如有必要，中國的所有技術都可能用於軍事目的。

技術投資併購

據悉，近年來中國主要通過國內最大的民營汽車製造商吉利的富豪汽車（Volvo）業務在瑞典進行重大投資。此外，中國公司收購了三家瑞典半導體公司，其中兩家由瑞典國家出售。

美國指控中國電訊商華為公司有安全威脅，帶頭抵制中國5G網絡供應商。（資料圖片/視覺中國）

通訊威脅

此外，中國正在大力投資5G，並得到國家對研發的支持，惟美國、澳洲和日本等國禁止中國供應商進入5G網絡，美國更指控中國電訊商華為有安全威脅。此前也有消息稱，瑞典政府正考慮排除華為公司參與當地5G網絡建設。瑞典數字事務數字部長Anders Ygeman(S)早前表示，「那些沒有保持高安全標準的運營商可能不必建立5G網絡或取消許可證。」

太空威脅

而針對中國向太空領域的進軍，瑞典國家電視台新聞頻道的Sandra Lindström在瑞典國防軍研究所的空間領域進行了外部調查。中國與瑞典在基律納的Esrange空間基地進行了合作。Sandra Lindström 認為，中國發展民用衛星技術也有可能用於軍事目的。

（環球網/北歐投資）