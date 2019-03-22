【江蘇化工廠爆炸】全園區12年來事故不斷　政府阻採訪迫淡化處理

江蘇鹽城陳家港化工園區的天嘉宜化工廠在周四（21日）發生猛烈爆炸，死傷者數以百計，情況極為嚴重。 有內地傳媒發現，天嘉宜在去年1月曾犯環境污染罪被法院判刑及罰款，整個化工園區更本身問題多多，附近酒店的負責人更直言「每年都會發生幾起爆炸事故。」

天嘉宜在去年1月曾犯環境污染罪被法院判刑及罰款。（網上圖片）

據相關刑事判決書顯示，在2016年3月，天嘉宜時任法定代表人張勤岳和前供應科科長吳國忠等人，因涉嫌環境污染罪被檢察機關提起公訴。法院一審查明，天嘉宜在2012年底夥同他人違反國家規定，非法處置124.18噸危險廢物，嚴重污染環境。天嘉宜被判處罰金100萬元（人民幣．下同），張勤岳及吳國忠則分別判處有期徒刑1年6個月及1年3個月，緩刑2年及1年6個月，同時罰款30萬元及20萬元。

報道又提到，在2007年11月27日，陳家港化工園區的「聯化科技有限公司」，其廠房內一個容積5000升的重氮化反應釜，在重氮化鹽保溫過程中發生異常，溫度失控發生爆炸，造成8人死亡，數十人受傷，直接經濟損失400萬元。

聯化科技有限公司在2007年11月27日發生爆炸，造成8人死亡，數十人受傷，直接經濟損失400萬元。（資料圖片）

聯化科技有限公司的廠房事後一片頹垣敗瓦。（網上圖片）

惟事發後響水縣宣傳部採取各種方式阻止採訪及淡化事故，甚至特別發布稱為《響水「11·27」事故新聞協調工作的主要做法》的通知，表明對來訪媒體採取「重點媒體重點對待，一般媒體一般對待」。例如記者會被24小時陪同及全程監視，禁止拍照及阻止深入事故現場，醫院、殯儀館、公安局、環保局、的士公司，密切關注並匯報記者行蹤，村民不得接受任何採訪，事後更要聯絡各媒體要求淡化處理新聞。

縣政府當年「特別對待」前往採訪的記者。（網上圖片）

陳家港園區多年來不斷發生工業事故，除了上述外，2010年11月江蘇大和氯堿化工有限公司因操作工違反操作規程，排氣閥門開啟過快導致氯氣外洩，30多名員工中毒；南方化工廠接連發生兩場火災，2011年5月18日第三廠房在停機檢修時失火，被要求停產整頓，結果在驗收兩個月後的又再次發生火災。

（綜合報道）