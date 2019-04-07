【中國海軍70周年】遼寧號或成檢閱艦　內媒：象徵海軍建設成果

今年是解放軍海軍成立七十周年，解放軍將於4月下旬在山東青島舉行海上閱兵。有網民拍到懷疑是艦隻綵排的圖片，顯示中國第一艘航空母艦「遼寧號」將會成為檢閱艦。有評論認為，以遼寧號作為檢閱艦意義重大，可以凸顯遼寧號的重要性，象徵中國海軍過去70年的建設成果。

近日黃海海域不時會出現兩列的艦隊在前進。(網上圖片)

這幾天一直有飛往青島機場的民航機在空中拍到在黃黃海海域上，兩列解放軍海軍艦隊行進的畫面，右側相信是遼寧號航母與另一艘航母，左側為一排長長的受檢閱艦艇。估計是海上閱兵當日，遼寧號將會成為檢閱艦，預計將搭載國家領導人和海軍將領，以及60多個受邀國家的外賓客，依次檢閱列隊戰艦。

內媒《新浪軍事》評論認為，以遼寧號作為檢閱艦意義重大，可以凸顯遼寧號的重要性，象徵中國海軍過去70年的建設成果，同時緬懷近一百多年中國海軍的艱苦發展歷程。

或實現雙航艦歷史里程碑

早前有報道指，中國首艘國產航母和萬噸055驅逐艦很有可能會參演，亦估計052D型驅逐艦、055型驅逐艦、901型補給艦等新銳戰艦會出席受閱。《環球網》報道，第一艘完全由解放軍設計並建造的大陸自製002航艦在完成了5次海試後，目前入港進行艦島清洗工作。根據大陸軍事網站曝光的照片顯示，002航艦甲板上出現了長長的機械臂，正清洗艦島並將刷上舷號，即將完成最後服役前的準備，計劃與遼寧艦共同亮相中國海軍70周年活動，這也將是中國邁進「雙航母」歷史性的里程碑。

055型驅逐艦首艦南昌艦（舷號101）亦於3月31日被拍攝到進駐青島古鎮口軍港，與遼寧艦首次同框。

至於參加國際艦隊檢閱的外軍艦船，早前有消息指俄羅斯將派出最新型的22350型護衛艦首艦；日本海上自衛隊亦派出最新的「涼月」號導彈驅逐艦參與。

（綜合報道）