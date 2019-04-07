【基因改造】中國科學家研發新技術　宣稱可精準編輯基因治癌症

原深圳南方科技大學副教授賀建奎去年稱以「基因編輯」技術，成功在中國培育出可抵抗愛滋病的雙胞胎女嬰，掀起海內外對倫理和醫學的爭議，其中包括實驗採用的CRISPR-Cas9技術具有「脫靶效應」，即錯誤移除與實驗無關的正常基因，或會引發一系列無法預知的突變。 事件過去4個多月，來自南京大學、廈門大學和南京工業大學的科研人員日前在新一期美國《科學進展》（Science Advances）雜誌發表論文，稱他們研發出CRISPR-Cas9技術的新型載體，可實現精準編輯基因，在癌症等重大疾病治療方面具有廣闊的應用前景。

科研論文在新一期《科學進展》雜誌刊登。（Science）

據新華社報道，被譽為「基因剪刀」的CRISPR-Cas9基因編輯技術能精確定位並切斷DNA上的基因位點，以關閉某個基因或引入新的基因片段，從而達到治病目的，然而脫靶效應一直是阻礙其應用的關鍵障礙之一。該篇論文的通訊作者、南京大學教授宋玉君指出，除了脫靶效應外，目前的CRISPR-Cas9技術主要以病毒為載體，還可能導致細胞癌化。

原深圳南方科技大學副教授賀建奎去年稱以「基因編輯」技術，成功在中國培育出可抵抗愛滋病的雙胞胎女嬰，掀起海內外對倫理和醫學的爭議。（資料圖片）

新技術有效治療小鼠腫瘤

據介紹，研究人員採用一種名為「上轉換納米粒子」的非病毒載體，這些被「鎖」在CRISPR-Cas9體系上的納米粒子可被細胞大量內吞。由於這些納米粒子具有光催化性，在無創的近紅外光照射下可發射出紫外光，打開納米粒子和Cas9蛋白之間的「鎖」，使Cas9蛋白進入細胞核，從而實現精準的基因剪切。

研究顯示，這種方法的有效性已在體外細胞和小鼠活體腫瘤實驗中得到驗證。研究人員又指，紅外光具有強大的組織穿透性，這為在人體深層組織中安全、精準地應用基因編輯技術提供了可能。

（新華社）