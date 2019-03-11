【2019兩會】中科院院長：可允許基因編輯基礎研究　不能因噎廢食

原深圳南方科技大學副教授賀建奎去年稱以「基因編輯」技術，成功在中國培育出可抵抗愛滋病的雙胞胎女嬰，掀起海內外對倫理和醫學的爭議。 全國人大代表、中國科學院院長白春禮認為，在技術不成熟、相應的社會倫理問題未得到充分討論解決之前，應當禁止對於人類生殖系基因編輯的臨床試驗和應用；但對於基礎性研究則可以允許科學家嘗試探索，否則會影響科技創新的步伐，不能「因噎廢食」。

原深圳南方科技大學副教授賀建奎去年稱以「基因編輯」技術，成功在中國培育出可抵抗愛滋病的雙胞胎女嬰，掀起海內外對倫理和醫學的爭議。（資料圖片）

白春禮表示，就目前而言，在技術不成熟、相應的社會倫理問題未得到充分討論解決之前，應當禁止對於人類生殖系基因編輯的臨床試驗和應用。而除了基因編輯技術，還有輔助生殖技術、生物複製技術、器官再造技術等，都對傳統的生命倫理觀提出挑戰。

他認為，這些技術無節制地應用，可能會引發生命隨機選擇、代際混亂、器官商業化、基因歧視等問題，侵害至高無上的人性尊嚴和生命價值。但僅僅靠倫理道德、自我約束會出現有意逃避監管的違規行為。因此要從法律層面製定一個明確的規則，健全和完善的法律制度將有助於新技術、新產品的科學規範，合理利用，避免反人類的誤用濫用。

白春禮認為，對於基礎性研究可以允許科學家嘗試探索，否則會影響科技創新的步伐，不能「因噎廢食」。（視覺中國）

叫停基因編輯技術有違科學精神

白春禮指出，在新興生物技術如基因編輯的立法工作中，一方面要加強監管，一方面對於人類健康有益的工作，包括基礎性研究等，都應該允許探索，否則會影響科技創新的步伐。例如，對於體細胞的基因編輯，在國際上是允許的。

對於賀建奎「基因改造嬰」事件發生後，有人呼籲叫停基因編輯技術研究，白春禮對此並不贊同，稱與該技術相關的一切研究都劃入高危生物技術進行管理，是「鬍子眉毛一把抓」，有違科學精神。「法律的製定要在科學規範、避免誤用濫用和鼓勵科研探索之間掌握好『度』，不能『因噎廢食』。」

籲制定《生物技術安全法》 強化倫理委員會權力

白春禮建議生物技術立法應「補缺」和「查漏」，最終構建生物技術安全的法律法規體系。

「補缺」方面，他建議制定《生物技術安全法》，改變現在僅靠部門規章的情況，才能有效地規範生物技術活動、防範各類生物技術風險。

「查漏」方面，他建議在相關科技法律如《科學技術進步法》《科技成果轉化法》中明確倫理委員會的地位及其權力和責任；推進生物技術創新成果的知識產權保護；對遺傳資源收藏和保存進行立法，加強對遺傳資源的管理和利用。

（科技日報）