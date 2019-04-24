【2020大選】陸學者：郭台銘參選令韓國瑜陷兩難　須避免負面影響

對於是否參選2020年台灣總統大選國民黨黨內初選，備受關注高雄市長韓國瑜日前發聲明稱「此時此刻，我無法參加現行制度的初選」，但同時又表明「我願負起責任，不計個人得失榮辱」。 南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵分析指，實際上鴻海董事長郭台銘宣布參選令韓國瑜陷於兩難，需要再作調整及提出合情合理的解釋，以免帶來負面影響。

李曉兵在接受《多維新聞》訪問時指出，韓國瑜經過十多年的歷練後已經比較成熟，故才能選擇高雄作為突破點。事實上，韓國瑜當選市長後的一系列舉措，包括大陸經濟之旅以及美國學術之旅，令其從一個幾乎沒有政治前途的小角色不斷轉型、放大，「這實際上是他在為自己未來衝頂大選做準備。」

韓國瑜無法簡簡單單地捨高雄而參選總統，故被徵召是有利的安排。（聯合新聞網）

李曉兵表示，原本被國民黨主席吳敦義「徵召」，對韓國瑜而言是有利的安排，後者無法簡簡單單地捨高雄而參選總統，「韓國瑜也明白，台灣的形勢也是瞬息萬變，現在對於他來說，應該是一個比較有利的時機。」

但就在前往美國後，郭台銘的橫空出世令韓國瑜始料未及。郭台銘作為鴻海董事長，能力不言而喻，同時又對兩岸關係有理性認識和把握，加上幾十年如一日的堅持，獲台灣民眾看好和信任，人氣高企，「在他（韓國瑜）不斷進行提升、轉型、突破的過程中，離自己目標愈來愈近的時候，出現這樣的情況，實際上是置於一個兩難的境地。」另一方面，韓國瑜以往的姿態使自身受限制，「雖然他沒有否定要參選，但是他的姿態，是要紮根基層，把自己的工作做好，對得起選民，然後再去做更多有分量的事情。」

李曉兵分析指，實際上鴻海董事長郭台銘宣布參選令韓國瑜陷於兩難，需要再作調整及提出合情合理的解釋，以免帶來負面影響。（聯合新聞網）

李曉兵在最後認為，台灣的政治形勢瞬息萬變，綠營不斷分化與組合，所以韓國瑜有必要再作調整，提出合情合理的解釋，「如果操作不當，分寸拿捏不好，理由沒有很好的說服力，會對他帶來負面的影響。」