【一帶一路論壇】中方發表詳細成果清單：分成6大類合共283項

第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇27日閉幕。中國將具有代表性的成果作梳理和匯總，列出詳細「成果清單」，包括各項政府間的協議，發起多個專業的多邊對話平台，以及發布政策建議報告等，分成6大類合共283項。

一帶一路論壇，中方發表詳細成果清單。（新華社）

清單包括「中方打出的舉措或發起的合作倡議」、「在高峰論壇期間或前夕簽署的多雙邊合作文件」、「在高峰論壇框架下建立的多邊合作平台」、「投資類項目及項目清單」、「融資類項目」、「中外地方政府和企業開展的合作項目」六大類，合共283項成果。

清單顯示，「中方打出的舉措或發起的合作倡議」成果包括發布《共建「一帶一路」倡議：進展、貢獻與展望》、《「一帶一路」國際合作高峰論壇諮詢委員會政策建議報告》，發起《廉潔絲綢之路北京倡議》等。此外，中國2019年將舉辦第二屆中國國際進口博覽會，並於博覽會期間舉辦全球電子商務高峰論壇。

而於多邊合作、投資及融資等方面，清單顯示，中國政府與赤道幾內亞、利比里亞、盧森堡、意大利、巴巴多斯、塞浦路斯、也門等國政府簽署共建「一帶一路」諒解備忘錄；和塞爾維亞、吉布提、蒙古國、莫桑比克、埃塞俄比亞、巴布亞新幾內亞等國政府以及非盟、聯合國人居署、聯合國非洲經濟委員會簽署共建「一帶一路」合作規劃或行動計劃；將與哈薩克政府簽署《中哈產能與投資合作規劃》；與肯尼亞、瑞典、智利政府簽署稅收協定和議定書等。

此外，中國國家開發銀行與柬埔寨、哈薩克斯坦、土耳其等國有關機構簽署公路、礦產、電力等領域項目貸款協議，與白俄羅斯銀行、智利智定銀行、斯里蘭卡人民銀行簽署融資合作協議。中國進出口銀行與瑞士信貸銀行合作為尼日利亞MTN電信項目提供銀團貸款，與韓國進出口銀行、意大利外貿保險公司、法國貿易信用保險公司等合作為莫桑比克液化天然氣項目提供銀團貸款。